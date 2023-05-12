Киф про хит Гудаса против Кемпфа: «У него не было иной цели, кроме как причинить вред игроку»

Шелдон Киф считает, что Радко Гудас пытался нанести урон Давиду Кемпфу.

В четвертом матче серии плей-офф защитник «Флориды» Гудас применил жесткий силовой прием против нападающего « » Кемпфа после свистка.

не был удален за свои действия.

«У меня нет звука, когда мы просматриваем видео, поэтому я точно не знаю, когда прозвучал свисток. Но это хит против парня, и Гудас знает, что игра либо уже остановлена, либо останавливается.

На мой взгляд, у этого хита не было иной цели, кроме как причинить вред игроку», – сказал главный тренер «Торонто».

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