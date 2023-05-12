Киф про хит Гудаса против Кемпфа: «У него не было иной цели, кроме как причинить вред игроку»

Теги Торонто Флорида Кубок Стэнли видео НХЛ Радко Гудас Давид Кемпф Шелдон Киф Хоккей

Шелдон Киф считает, что Радко Гудас пытался нанести урон Давиду Кемпфу.

В четвертом матче серии плей-офф защитник «Флориды» Гудас применил жесткий силовой прием против нападающего «Торонто» Кемпфа после свистка.

Гудас не был удален за свои действия. 

«У меня нет звука, когда мы просматриваем видео, поэтому я точно не знаю, когда прозвучал свисток. Но это хит против парня, и Гудас знает, что игра либо уже остановлена, либо останавливается.

На мой взгляд, у этого хита не было иной цели, кроме как причинить вред игроку», – сказал главный тренер «Торонто». 

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