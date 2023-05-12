О′Райлли о том, что советует ему мама: «Надирать задницы. Если мы проигрываем, она не может ни с кем разговаривать целый день»

Теги Торонто Кубок Стэнли НХЛ Райан О′Райлли контент Хоккей

Райан О′Райлли рассказал, как мама и бабушка поддерживают его во время плей-офф НХЛ.

«Торонто» уступает в серии с «Флоридой» со счетом 1-3. Пятый матч начнется 13 мая в 02:00 по московскому времени.

«Моей бабушке 103 года, и она, наверное, моя самая большая фанатка, так что просто получать эту поддержку – это так много значит.

Думаю, что моя мама относится к этому более серьезно, чем я. Если мы проигрываем, она не может ни с кем разговаривать целый день. Потом я звоню ей, и она расстроена больше, чем я.

Посоветовала ли мама что-либо? Да (улыбается). Надирать задницы», – сказал нападающий «Торонто» О′Райлли.

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2 комментария

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Maxim Shumov
Боюсь, после серии с Флоридой его мама будет несколько дней молчать
+6
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alklimov2018
Всегда был восхищен богатым словарным запасом североамериканцев всех возрастов.
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