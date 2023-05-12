Самсонов пропустит 5-й матч серии с «Флоридой» из-за травмы
Илья Самсонов пропустит пятый матч серии с «Флоридой» (1-3) из-за травмы.
Планируется, что место в воротах команды займет Джозеф Уолл. Мэтт Мюррей будет запасным вратарем.
Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф сообщил, что Самсонов по-прежнему недоступен из-за травмы верхней части тела.
«Он не катался. Посмотрим на его состояние [в день матча], но на данный момент доступны Джо Уолл и Мэтт Мюррей», – сказал Киф.
Напомним, российский голкипер «Торонто» из-за повреждения был заменен по ходу третьего матча серии Кубка Стэнли против «Флориды» (2:3 ОТ). На 37-й секунде второго периода он столкнулся с защитником-одноклубником Люком Шенном. Россиянин пролежал на льду несколько минут и не смог самостоятельно добраться до раздевалки.
В четвертом матче ворота «Торонто» защищал Уолл.
Уолл – 1-й после Потвена вратарь-новичок «Торонто», выигравший матч в плей-офф
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