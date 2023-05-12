Каменский об «Авангарде» и Бабаеве: «Это было некрасиво что с одной, что с другой стороны. В хоккее нужно создать этический кодекс»

Валерий Каменский высказался о конфликте «Авангарда» с Шуми Бабаевым.

Ранее капитан омичей Дамир Шарипзянов прокомментировал сложные переговоры клуба с форвардами Сергеем Толчинским, Арсением Грицюком и Владимиром Ткачевым: «Если агент сразу начинает с конфликта, ничем хорошим это не закончится. Но на них свет клином не сошелся».

Все эти игроки являются клиентами Шуми Бабаева. Агент эмоционально выступил в ответ: «Крыса – хорошее слово для таких людей, в мои времена люлей бы отхватил».

Агент Алеша Пилко также раскритиковал Шарипзянова: «Контракт Дамиру дали чуть-чуть за хоккей, а остальное – за умение вылизывать языком нужных людей».

Омский клуб попросил и КХЛ дать оценку высказываниям агентов.

– Я думаю, какое-то разбирательство по этому вопросу произойдет. Однако вряд ли оно будет громко афишироваться. Обе стороны – клуб и агент – между собой договорятся.

Но вообще это было некрасиво что с одной, что с другой стороны. Поэтому нужно сесть и все обсудить, причем их диалог должен выстраиваться в рамках закона.

– В футболе в свое время был создан комитет по этике.

– Это абсолютно правильно. Вот и в хоккее нужно создать свой этический кодекс. Просто тут первый такой случай вспыхнул. Но раз так, его нужно ввести в правовую зону. И тогда будет все нормально, – сказал глава спортивно-дисциплинарного комитета Фонбет Чемпионата КХЛ Каменский.