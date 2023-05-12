Валерий Каменский: «Не удивлен, что на ЧМ приехало так мало игроков НХЛ. Они понимают, что не так высоко ценится золото турнира без России»
Валерий Каменский высказался о том, что на ЧМ по хоккею приехало мало игроков НХЛ.
«Я не удивлен, что на чемпионат мира приехало так мало игроков НХЛ. Они понимают, что не так высоко ценится золото этого турнира, в котором не участвует сборная России.
Финны хотят у себя дома выиграть первое место? Ну, ради бога. Но это интересно только им.
Сам я больше смотрю за событиями в плей-офф Кубка Стэнли», – сказал олимпийский чемпион, вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Каменский.
Чемпионы мира.
2014 Россия
2015 Канада
2016 Канада
2017 Швеция
2018 Швеция
2019 Финляндия
2020-----Пандемия
2021 Канада
2022 Финляндия
Ау, те кому ЧМ без России не интересен, вы где? С момента победы нашей сборной, Россия играла в финале всего один раз в 2015, дальше 3 бронзы за 7 лет и всё. Обычный середнячок, не более.
Текущий формат изжил себя лет так 10 назад
только у таких тебе подобных бы победы аргументировались "слабым составом" команд
ЧМ, ага...