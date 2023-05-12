Валерий Каменский: «Не удивлен, что на ЧМ приехало так мало игроков НХЛ. Они понимают, что не так высоко ценится золото турнира без России»

Теги Сборная России по хоккею Кубок Стэнли НХЛ Валерий Каменский ЧМ по хоккею Матч ТВ Хоккей

Валерий Каменский высказался о том, что на ЧМ по хоккею приехало мало игроков НХЛ.

«Я не удивлен, что на чемпионат мира приехало так мало игроков НХЛ. Они понимают, что не так высоко ценится золото этого турнира, в котором не участвует сборная России.

Финны хотят у себя дома выиграть первое место? Ну, ради бога. Но это интересно только им. 

Сам я больше смотрю за событиями в плей-офф Кубка Стэнли», – сказал олимпийский чемпион, вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Каменский.

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30 комментариев

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Unnamed80
Просто для того, чтобы стать ЧМ при участии России, много НХЛовцев и не требуется.

Чемпионы мира.
2014 Россия
2015 Канада
2016 Канада
2017 Швеция
2018 Швеция
2019 Финляндия
2020-----Пандемия
2021 Канада
2022 Финляндия

Ау, те кому ЧМ без России не интересен, вы где? С момента победы нашей сборной, Россия играла в финале всего один раз в 2015, дальше 3 бронзы за 7 лет и всё. Обычный середнячок, не более.
+26
-8
+18
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dukenukem
Клоун, ЧМ в принципе не ценится что с Россией что без
+17
-7
+10
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Biver866
Ответ ermol@y
В какой-то степени он прав, если бы мы привезли сильную сборную(только представьте какая она могла быть), то и остальные звезды НХЛ могли бы приехать, особенно Европа
Так тогда и Олимпийское золото ваше не о чем))там же не было не одного НХЛ игрока ))или это уже не считается))
+10
-4
+6
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bes_na_tatami
При этом олимпиада без нхл очень ценится, все верно же?
+5
0
+5
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Сергей Щетинин
Ответ Biver866
Так тогда и Олимпийское золото ваше не о чем))там же не было не одного НХЛ игрока ))или это уже не считается))
Хорошо подметил)))
+6
-2
+4
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Александр Моисеев
хахахахпаха. мля какой же ор такое читать)))))Сидит условный Кросби. Так Шипачева гусева прочих не будет не поеду
+4
0
+4
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svft
какая чушь
+8
-5
+3
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dukenukem
Ответ andrej shabanov
ну, мы видим не ЧМ, а недоразумение
Если бы Россия в нем участвовала, он не перестал бы быть недоразумением
Текущий формат изжил себя лет так 10 назад
+2
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369
валера конкретно надел портупею
+2
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_Абырвалг_
Тот самый случай , когда лучше молчать,чем говорить !
+2
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Red_right_wing
пусть лучше за супер серией рос-бел следит
+2
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продавец-пипец
Валераду_ра_чёк!🤡
+1
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ermol@y
Ответ Biver866
Так тогда и Олимпийское золото ваше не о чем))там же не было не одного НХЛ игрока ))или это уже не считается))
Вы вообще откуда, писав слово «ваше»? И при чём здесь Олимпиада? Обсуждение про конкретный турнир если что
+1
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mas76
Ответ ermol@y
В какой-то степени он прав, если бы мы привезли сильную сборную(только представьте какая она могла быть), то и остальные звезды НХЛ могли бы приехать, особенно Европа
Вы не поверите им побарабану что там кто везет
+1
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Иллидан73
Ответ 369
валера конкретно надел портупею
Как надел я портупею, все тупею и тупею.
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Misson
Ответ Александр Невский
Ни чего страшного через год ещё чемпионат мира по хоккею проведут на новых территориях России в Донецке.
Оптимизм из вас бьет ключом. Прям в духе З.Прилепина.)
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ermol@y
Ответ Lari
Команда лузеров была бы, не попавших в плей-офф или выбывших в первом раунде. Фины могли им показать, как надо играть в хоккей.
Что там по Финам сегодня?
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ermol@y
Ответ Сергей Щетинин
Хорошо подметил)))
Что подметил товарищ выше??? Чисто за плюсиками написал, лишь жару придать?
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Lari
Ответ ermol@y
В какой-то степени он прав, если бы мы привезли сильную сборную(только представьте какая она могла быть), то и остальные звезды НХЛ могли бы приехать, особенно Европа
Команда лузеров была бы, не попавших в плей-офф или выбывших в первом раунде. Фины могли им показать, как надо играть в хоккей.
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Александр Невский
В любом случае если бы взять клуб ЦСКА или АКбарс или ска и Авангард то играли бы на чемпионате мира то до финала точно бы дошли . уровень КХЛ достаточно высокий в мире .
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andrej shabanov
Ответ dukenukem
Если бы Россия в нем участвовала, он не перестал бы быть недоразумением Текущий формат изжил себя лет так 10 назад
Россия могла спасти игрой и составом...
только у таких тебе подобных бы победы аргументировались "слабым составом" команд
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andrej shabanov
Ответ продавец-пипец
Недоразумение - это то, что в российском хоккее творится!!!А ротоберг-главный🤡!
недоразумение это тардиф, который говорит одно, на деле другое
ЧМ, ага...
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продавец-пипец
Ответ andrej shabanov
ну, мы видим не ЧМ, а недоразумение
Недоразумение - это то, что в российском хоккее творится!!!А ротоберг-главный🤡!
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Иллидан73
Ахахаха!!
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продавец-пипец
Удивлён, что мозги стёрлись от участия в путтенг-тим!🤡
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