Валерий Каменский: «Не удивлен, что на ЧМ приехало так мало игроков НХЛ. Они понимают, что не так высоко ценится золото турнира без России»

Валерий Каменский высказался о том, что на ЧМ по хоккею приехало мало игроков НХЛ.

«Я не удивлен, что на чемпионат мира приехало так мало игроков . Они понимают, что не так высоко ценится золото этого турнира, в котором не участвует сборная России.

Финны хотят у себя дома выиграть первое место? Ну, ради бога. Но это интересно только им.

Сам я больше смотрю за событиями в плей-офф Кубка Стэнли», – сказал олимпийский чемпион, вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Каменский.