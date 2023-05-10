Саксофонист Бутман, Могильный, Жамнов за команду легенд обыграли сборную Ночной лиги (15:12) в гала-матче

Сборная Ночной хоккейной лиги уступила сборной легенд в гала-матче со счетом 12:15.

За команду Ночной хоккейной лиги сыграли занимающиеся развитием любительского хоккея специалисты. Тренерами выступили члены так называемого совета легенд Ночной лиги: , , , Вячеслав Анисин и Александр Голиков.

Против них играли Алексей Касатонов, , , Александр Могильный, Александр Гуськов, Андрей Коваленко, Алексей Жамнов, саксофонист Игорь Бутман (он оформил покер). Тренерами были Сергей Макаров, Игорь Болдин, Виктор Шалимов, Юрий Ляпкин и Владимир Лутченко.

Матч прошел в ледовом дворце «Большой» в Сириусе. Специальным гостем стал пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.