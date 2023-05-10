Саксофонист Бутман, Могильный, Жамнов за команду легенд обыграли сборную Ночной лиги (15:12) в гала-матче
Сборная Ночной хоккейной лиги уступила сборной легенд в гала-матче со счетом 12:15.
За команду Ночной хоккейной лиги сыграли занимающиеся развитием любительского хоккея специалисты. Тренерами выступили члены так называемого совета легенд Ночной лиги: Николай Макаров, Владимир Мышкин, Василий Первухин, Вячеслав Анисин и Александр Голиков.
Против них играли Алексей Касатонов, Александр Якушев, Валерий Каменский, Александр Могильный, Александр Гуськов, Андрей Коваленко, Алексей Жамнов, саксофонист Игорь Бутман (он оформил покер). Тренерами были Сергей Макаров, Игорь Болдин, Виктор Шалимов, Юрий Ляпкин и Владимир Лутченко.
Матч прошел в ледовом дворце «Большой» в Сириусе. Специальным гостем стал пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.
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