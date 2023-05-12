Валерий Каменский: «Не считаю ЧМ-2023 полноценным, поскольку в нем не участвуют Россия и Беларусь. У меня нет интереса к турниру, лучше за НХЛ послежу»

Валерий Каменский не считает ЧМ по хоккею полноценным без сборных России и Беларуси.

«Не планирую следить за чемпионатом мира по хоккею. Поскольку сборная России не выступает, то никакого интереса к турниру у меня нет. Я лучше послежу за НХЛ.

Вообще не считаю этот чемпионат мира полноценным, поскольку в нем не участвуют сборные России и », – сказал член правления Федерации хоккея России, олимпийский чемпион .