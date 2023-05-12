Валерий Каменский: «Не считаю ЧМ-2023 полноценным, поскольку в нем не участвуют Россия и Беларусь. У меня нет интереса к турниру, лучше за НХЛ послежу»

Теги Сборная России по хоккею Сборная Беларуси по хоккею Валерий Каменский ЧМ по хоккею Хоккей

Валерий Каменский не считает ЧМ по хоккею полноценным без сборных России и Беларуси.

«Не планирую следить за чемпионатом мира по хоккею. Поскольку сборная России не выступает, то никакого интереса к турниру у меня нет. Я лучше послежу за НХЛ.

Вообще не считаю этот чемпионат мира полноценным, поскольку в нем не участвуют сборные России и Беларуси», – сказал член правления Федерации хоккея России, олимпийский чемпион Каменский.

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
цэсемьэр
такие заявления под стать болельщику, но никак не профессионалу в хоккее.
можно сколько угодно обижаться, но мир не стоит на месте. нужно смотреть, анализировать и брать все лучшее (если оно там будет), а если нет - делать выводы о чужих ошибках.
России долгое время не было на ЧМ по футболу, но, тем не менее, все смотрели и учились, в результате чего выступили на домашнем турнире значительно лучше чем позволял состав.
не говоря уже об организационных моментах, которые вообще были на уровне финалов ЛЧ.
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wiley Fox
Особенно Беларусь большая потеря, ахаха

Уверен, что будет смотреть финал точно. А этот его "патриотизм" для бедных. Я помню, как он завидовал Федорову и могильному, которые сбежали из СССР, потому что были холостыми
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
арап Петра Великого
Это уже слова не спортсмена, а чиновника ((
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dm1959
Болельщикам из стран участниц этого ЧМ абсолютно фиолетово мнение Каменского. Пусть он сейчас скажет, что не считает золото Третьяка, Михайлова, Харламова, Якушева и др. на ОИ-76 неполноценным, потому что там не играли Канада и Швеция.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
арап Петра Великого
Вы наверное, Валерий, партийный...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
А чего тогда за Суперсерией России и Беларуси не следит?(
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
_Абырвалг_
Такое ощущение,что им всем сверху какую-то методичку спустили .Говорят,как по заученному !
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Ну какой же сказочный … патриот … и про белорусов не забыл …
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mikl_5555
К твой болтовне уже давно ни у кого интереса нет..
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sergey para
на официальном Ютюб канале трансляции
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон
- Так ты же сам позвонил...
- Всё, пока
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mikl_5555
Бульбашей ещё так никто шершавым не ласкал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Тарлыков
Я тоже не считаю его полноценным. Потому что не выступают Эритрея и Никарагуа
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кавабунга Шреддоголовый
Слова настоящего чиновника. Тогда и твои олимпийские победы неполноценны, поскольку там НХЛ не было
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vidic12
Ответ sergey para
на официальном Ютюб канале трансляции
Официальном канале чего ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий