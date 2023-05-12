Валерий Каменский: «Не считаю ЧМ-2023 полноценным, поскольку в нем не участвуют Россия и Беларусь. У меня нет интереса к турниру, лучше за НХЛ послежу»
Валерий Каменский не считает ЧМ по хоккею полноценным без сборных России и Беларуси.
«Не планирую следить за чемпионатом мира по хоккею. Поскольку сборная России не выступает, то никакого интереса к турниру у меня нет. Я лучше послежу за НХЛ.
Вообще не считаю этот чемпионат мира полноценным, поскольку в нем не участвуют сборные России и Беларуси», – сказал член правления Федерации хоккея России, олимпийский чемпион Каменский.
можно сколько угодно обижаться, но мир не стоит на месте. нужно смотреть, анализировать и брать все лучшее (если оно там будет), а если нет - делать выводы о чужих ошибках.
России долгое время не было на ЧМ по футболу, но, тем не менее, все смотрели и учились, в результате чего выступили на домашнем турнире значительно лучше чем позволял состав.
не говоря уже об организационных моментах, которые вообще были на уровне финалов ЛЧ.
Уверен, что будет смотреть финал точно. А этот его "патриотизм" для бедных. Я помню, как он завидовал Федорову и могильному, которые сбежали из СССР, потому что были холостыми
- Всё, пока