Сборная США забила 4 гола и перебросала Финляндию во 2-м и 3-м периодах со счетом 29:14, Так сделал дубль
Сборная Финляндии проиграла команде США (1:4) в первом матче ЧМ по хоккею-2023.
Игра прошла в финском Тампере.
После первого периода американская команда уступала со счетом 0:1, но в итоге добилась победы.
Во втором периоде США сравняли счет благодаря голу Куттера Готье. В третьем игровом отрезке команда забросила еще 3 шайбы. Авторами голов стали Дрю О’Коннор и Алекс Так, сделавший дубль.
После первого периода у Финляндии было преимущество по броскам в створ – 10:9. Во втором периоде США перебросали финнов со счетом 19:9, в третьем – 10:5. Всего Финляндия нанесла 24 броска за матч, США – 38.
Единственный гол сборной Финляндии забил Теему Хартикайнен.
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