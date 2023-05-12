Сборная США забила 4 гола и перебросала Финляндию во 2-м и 3-м периодах со счетом 29:14, Так сделал дубль

Сборная Финляндии проиграла команде США (1:4) в первом матче ЧМ по хоккею-2023.

Игра прошла в финском Тампере.

После первого периода американская команда уступала со счетом 0:1, но в итоге добилась победы.

Во втором периоде США сравняли счет благодаря голу Куттера Готье. В третьем игровом отрезке команда забросила еще 3 шайбы. Авторами голов стали Дрю О’Коннор и , сделавший дубль.

После первого периода у Финляндии было преимущество по броскам в створ – 10:9. Во втором периоде США перебросали финнов со счетом 19:9, в третьем – 10:5. Всего Финляндия нанесла 24 броска за матч, США – 38.

Единственный гол сборной Финляндии забил .