Сборная США забила 4 гола и перебросала Финляндию во 2-м и 3-м периодах со счетом 29:14, Так сделал дубль

Теги ИИХФ Сборная США по хоккею Сборная Финляндии по хоккею ЧМ по хоккею Теему Хартикайнен Алекс Так Дрю О'Коннор Куттер Готье Хоккей

Сборная Финляндии проиграла команде США (1:4) в первом матче ЧМ по хоккею-2023.

Игра прошла в финском Тампере.

После первого периода американская команда уступала со счетом 0:1, но в итоге добилась победы.

Во втором периоде США сравняли счет благодаря голу Куттера Готье. В третьем игровом отрезке команда забросила еще 3 шайбы. Авторами голов стали Дрю О’Коннор и Алекс Так, сделавший дубль.

После первого периода у Финляндии было преимущество по броскам в створ – 10:9. Во втором периоде США перебросали финнов со счетом 19:9, в третьем – 10:5. Всего Финляндия нанесла 24 броска за матч, США – 38.

Единственный гол сборной Финляндии забил Теему Хартикайнен.

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7 комментариев

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5kywn5cddd
Еще чистый гол не засчитали! Победа с полным доминированием
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Rudenzik
Заслуженно, финны никакущие
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Александр Василич
Финики играли плохо.А зрители вообще рыба замороженная) Алекс Так хорош.ЮСА очень быстры.
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_Абырвалг_
Толи с Финами ,что - не то !? Но если честно,то Американцы удивили.Очень качественная игра в их исполнении. Ничего не дали сделать,показать в данном матче , явным фаворитам. Красавцы!!!
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Иван_Флягин
Чемпионат обещает быть очень интересным.
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