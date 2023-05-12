Президент ЦСКА о словах Ротенберга про чемпионское окно: «Не понимаю, что такое окно. Мы к этому спокойно относимся, с юмором»

Президент ЦСКА сказал, что не понимает слов Романа Ротенберга про закрытие чемпионского окна.

После поражения от московского клуба в финале Западной конференции главный тренер СКА сказал: «Чемпионское окно ЦСКА скоро закроется, а у СКА только открывается. Никто не ждал, что мы будем так ярко играть».

«Чемпионское окно? Ну сказал тренер на эмоциях, не понимаю, что такое окно, мне нравится ответ – ну форточка открыта.

Человек находился под давлением, мы к этому спокойно относимся, с юмором. Улыбнулись за чашкой чая и идем дальше», – сказал .

ЦСКА в этом году стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финале «Ак Барс» (4-3).