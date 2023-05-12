Президент ЦСКА о словах Ротенберга про чемпионское окно: «Не понимаю, что такое окно. Мы к этому спокойно относимся, с юмором»

Теги ЦСКА СКА КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Игорь Есмантович Матч ТВ Хоккей

Президент ЦСКА сказал, что не понимает слов Романа Ротенберга про закрытие чемпионского окна.

После поражения от московского клуба в финале Западной конференции главный тренер СКА сказал: «Чемпионское окно ЦСКА скоро закроется, а у СКА только открывается. Никто не ждал, что мы будем так ярко играть».

«Чемпионское окно? Ну сказал тренер на эмоциях, не понимаю, что такое окно, мне нравится ответ – ну форточка открыта.

Человек находился под давлением, мы к этому спокойно относимся, с юмором. Улыбнулись за чашкой чая и идем дальше», – сказал Игорь Есмантович

ЦСКА в этом году стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финале «Ак Барс» (4-3). 

 

 

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3 комментария

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Oleg Olegov
Человек посмотрел 800 окон, естественно, вы не понимаете такого профессионала.
+2
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chto s licom?
достойный ответ, Игореха не скрывает, что над ротенбергычем все хихикают
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Андрей Андреев
Над вротеном уже все угорают,но он в силу неполноценного умственного развития этого не понимает.
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Костя Кот
Ответ Андрей Андреев
Над вротеном уже все угорают,но он в силу неполноценного умственного развития этого не понимает.
все он понимает, защитная реакция
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