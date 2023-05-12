Ротенберг о 4:1 с Беларусью: «Шахматы на льду. Играем с очень серьезным соперником, работаем по нарастающей»

Роман Ротенберг прокомментировал победу «России 25» в матче против Беларуси (4:1).

«Играем с очень серьезным соперником, у него серьезный тренерский штаб. Очень уважительно отношусь к Дмитрию Квартальнову как к тренеру. Он проделал огромную работу, команда перестраивается тактически, нам нужно тоже постоянно перестраиваться, шахматы на льду, нам есть над чем работать.

Сегодня была тяжелая игра. Соперник создал много сложностей, которые пришлось преодолевать. Мы много разговаривали с ребятами в раздевалке во время игры. Я очень рад, что они так отреагировали, добавили эмоций и желания.

Работаем по нарастающей», – сказал главный тренер сборной «Россия 25» .