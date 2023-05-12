Ротенберг о 4:1 с Беларусью: «Шахматы на льду. Играем с очень серьезным соперником, работаем по нарастающей»

Теги Дмитрий Квартальнов Сборная Беларуси по хоккею Роман Ротенберг Чемпионат.com сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг прокомментировал победу «России 25» в матче против Беларуси (4:1).

«Играем с очень серьезным соперником, у него серьезный тренерский штаб. Очень уважительно отношусь к Дмитрию Квартальнову как к тренеру. Он проделал огромную работу, команда перестраивается тактически, нам нужно тоже постоянно перестраиваться, шахматы на льду, нам есть над чем работать.

Сегодня была тяжелая игра. Соперник создал много сложностей, которые пришлось преодолевать. Мы много разговаривали с ребятами в раздевалке во время игры. Я очень рад, что они так отреагировали, добавили эмоций и желания.

Работаем по нарастающей», – сказал главный тренер сборной «Россия 25» Ротенберг.

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MIXA77
Теперь он ещё и гроссмейстер...
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexey Alexeev
Я не знаю,что писать
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хрен Винтов
Он реально верит в то, что несёт?!
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr.sgi87
Ответ Alexey Alexeev
Я не знаю,что писать
йозе морынье просто гений
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Ширин
Пешку в кулак, ферзя на пятак!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
psokol88
Это театр абсурда. У него из Колумбии прямые поставки, у меня другого объяснения нет
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
catcher69
Издайте отдельной книгой Цитаты великих людей !!!!!!!!!!!!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vinnipukh Vinni
Ответ Вечно в бане
Как раз тот. А то Йозе Карлсино 800 партий посмотрел перед матчем, и вынес бы Диня в одну калитку, неудобно бы перед китайскими «друзьями» получилось.
Мы сыграли с Талем десять партий
В преферанс, очко и на бильярде -
Таль сказал: "Такой не подведёт!"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вечно в бане
Ответ Vinnipukh Vinni
Не тот чувак играл с Динем )))
Как раз тот.
А то Йозе Карлсино 800 партий посмотрел перед матчем, и вынес бы Диня в одну калитку, неудобно бы перед китайскими «друзьями» получилось.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olegovich1007
Спасибо судьям надо было сказать, за второй период ...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lyublyu Costornaya
2500 против 1700 по рейтингу и то еле выигрываем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Matador
если он про скорость, то все верно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KSA1985
"Белорусы -очень серьёзный соперник". А возможно подобрать точное определение для сборной Канады?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фанат Сан-Марино
Это Ромка свой матч "кёрлингом" назвал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vinnipukh Vinni
Ответ MIXA77
Теперь он ещё и гроссмейстер...
Не тот чувак играл с Динем )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
_Абырвалг_
Прочитал , чисто чтобы поржать Особенно про шахматы доставило ! ))).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Matador
Ответ MIXA77
Теперь он ещё и гроссмейстер...
да! Он посмотрел 125 партий Карпова
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Степан Сорокин
Ответ Vinnipukh Vinni
Мы сыграли с Талем десять партий В преферанс, очко и на бильярде - Таль сказал: "Такой не подведёт!"
😂😂😂😂😂😂👍👍👍👍👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вечно в бане
Ответ psokol88
Это театр абсурда. У него из Колумбии прямые поставки, у меня другого объяснения нет
Да вчера только четыреста килограмм на границе изъяли, и сегодня от Романа такой поток сознания. Совпадение? Не думаю.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
psokol88
Ответ Вечно в бане
Да вчера только четыреста килограмм на границе изъяли, и сегодня от Романа такой поток сознания. Совпадение? Не думаю.
Точняк, видимо, спец заказ качественный пришёл, забористый
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий