Ротенберг о том, что тренировку «России 25» посетил юный хоккеист: «У меня тоже была мечта, когда я был маленький. Всегда важно осуществить мечту каждого мальчика»

Роман Ротенберг считает важным осуществить мечту каждого юного спортсмена.

Юный хоккеист Егор из Калуги посетил тренировку сборной «России 25» в Туле.

«У всех есть мечта. Когда я был маленьким, у меня тоже была мечта.

Всегда очень важно осуществить мечту каждого мальчика, который тренируется, готовится.

Я думаю, что эта тренировка даст импульс Егору продолжить свою карьеру в хоккее, и те эмоции, которые он здесь приобрел, помогут ему добиться больших успехов», – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.