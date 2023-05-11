Ротенберг о том, что тренировку «России 25» посетил юный хоккеист: «У меня тоже была мечта, когда я был маленький. Всегда важно осуществить мечту каждого мальчика»

Теги СКА Сборная России по хоккею КХЛ Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг считает важным осуществить мечту каждого юного спортсмена.

Юный хоккеист Егор из Калуги посетил тренировку сборной «России 25» в Туле.

«У всех есть мечта. Когда я был маленьким, у меня тоже была мечта.

Всегда очень важно осуществить мечту каждого мальчика, который тренируется, готовится.

Я думаю, что эта тренировка даст импульс Егору продолжить свою карьеру в хоккее, и те эмоции, которые он здесь приобрел, помогут ему добиться больших успехов», – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.

5 комментариев

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Евгений - 79
Усы бы вырвать тому хоттабычу кто мечту твою до сих пор исполняет
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Oleg Olegov
Здорово, что трудом и усердием Роман добился своего
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Кеша
«Когда я был маленьким у меня была мечта»… У каждого мальчика должна быть мечта полететь на истребителе , владеть ареной и иметь собственный клуб.
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Ми Ша
Газпрём… Мечты сбываются
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Sarumian
Ответ Oleg Olegov
Здорово, что трудом и усердием Роман добился своего
Как его батя и все родственники.
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