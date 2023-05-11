Ротенберг о том, что тренировку «России 25» посетил юный хоккеист: «У меня тоже была мечта, когда я был маленький. Всегда важно осуществить мечту каждого мальчика»
Роман Ротенберг считает важным осуществить мечту каждого юного спортсмена.
Юный хоккеист Егор из Калуги посетил тренировку сборной «России 25» в Туле.
«У всех есть мечта. Когда я был маленьким, у меня тоже была мечта.
Всегда очень важно осуществить мечту каждого мальчика, который тренируется, готовится.
Я думаю, что эта тренировка даст импульс Егору продолжить свою карьеру в хоккее, и те эмоции, которые он здесь приобрел, помогут ему добиться больших успехов», – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.
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