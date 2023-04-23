Райлли об игре О’Райлли в 3-м матче с «Тампой»: «Ему в самом деле нравятся такие вызовы. Он был всюду сегодня»

Морган Райлли похвалил форварда Райана О’Райлли после победы над «Тампой» в 3-м матче .

« » вышел вперед в серии первого раунда Кубка Стэнли с « » (4:3 ОТ, 2-1).

О’ перевел игру в овертайм, сравняв счет на 59-й минуте. Райлли забил победный гол на 80-й минуте.

«Было приятно победить. Это самая первая мысль. Овертайм близился к концу, было приятно поставить точку.

О’Райлли в самом деле нравятся такие вызовы. Когда наблюдаешь за ним всю игру, то по-настоящему ценишь то, что он делает. Сегодня он был всюду.

Забросил эту шайбу, сделал блок на последних секундах третьего периода, выиграл вбрасывание в овертайме (перед моментом с голом – прим. Sports.ru)», – сказал защитник канадского клуба.