Райлли об игре О’Райлли в 3-м матче с «Тампой»: «Ему в самом деле нравятся такие вызовы. Он был всюду сегодня»

Теги Торонто Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Райан О′Райлли Морган Райлли Хоккей

Морган Райлли похвалил форварда Райана О’Райлли после победы над «Тампой» в 3-м матче .

«Торонто» вышел вперед в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Тампой» (4:3 ОТ, 2-1).

О’Райлли перевел игру в овертайм, сравняв счет на 59-й минуте. Райлли забил победный гол на 80-й минуте. 

«Было приятно победить. Это самая первая мысль. Овертайм близился к концу, было приятно поставить точку. 

О’Райлли в самом деле нравятся такие вызовы. Когда наблюдаешь за ним всю игру, то по-настоящему ценишь то, что он делает. Сегодня он был всюду.

Забросил эту шайбу, сделал блок на последних секундах третьего периода, выиграл вбрасывание в овертайме (перед моментом с голом – прим. Sports.ru)», – сказал защитник канадского клуба. 

1 комментарий

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Roo91
Не самый лучший сезон для РОра, но в ПО он все так же хорош. Лучший сегодня у Торонто.
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