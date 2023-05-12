ЦСКА занял 2-е место в КХЛ по финансовым показателям за 2022 год. Инвестиции владельцев составили 4,7 млрд рублей, коммерческие доходы – 510 млн (Metaratings)

Теги Ак Барс ЦСКА СКА бизнес КХЛ Роснефть деньги Хоккей

ЦСКА стал вторым в КХЛ по финансовым показателям за 2022 год.

Как сообщает Metaratings, общий объем финансовых поступлений клуба составил 5,2 млрд рублей.

Инвестиции владельцев составили 4,7 млрд рублей, коммерческие доходы – 510 млн.

Таким образом, ЦСКА расположился на втором месте по этому показателю в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Наибольший доход среди российских клубов лиги получил СКА (6,4 млрд), третье место занял «Ак Барс» (4,9 млрд).

ЦСКА победил «Ак Барс» (4-3 в серии) в финале и выиграл Кубок Гагарина во втором сезоне подряд.

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4 комментария

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_Абырвалг_
Выходит , что все эти из бюджетополучатели убыточны что-ли ?
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