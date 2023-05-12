Есмантович о россиянах из АХЛ: «Очень хотели бы видеть Исхакова в ЦСКА, с агентом идут переговоры. Цепляемся за то, чтобы Саморуков вернулся»

Теги ЦСКА возможные переходы Айлендерс Сент-Луис НХЛ АХЛ КХЛ Бриджпорт Спрингфилд Игорь Есмантович Дмитрий Саморуков Руслан Исхаков Чемпионат.com Хоккей

Президент ЦСКА рассказал о ходе переговоров с россиянами из АХЛ.

Ранее Игорь Есмантович сообщил, что клубу интересны защитник системы «Сент-Луиса» Дмитрий Саморуков и форвард системы «Айлендерс» Руслан Исхаков

«Буквально вчера разговаривали с агентом Руслана, который занимается его трудоустройством в России. У нас идут плотные и тесные переговоры, и мы бы очень хотели видеть его в своей команде.

Сейчас этот статус определяется, нам сложно об этом говорить с точки зрения юридического характера, потому что у него контракт в Америке на следующий сезон. Наша задача не то что вернуть его, а понять, как он с этим статусом разберется. А так – мы бы хотели видеть его в команде.

Что касается Саморукова, то не спешил бы делать заявление, что он точно останется в Америке. Мы знаем, что у него заканчивается контракт, и мы цепляемся за то, чтобы он вернулся в Россию», – сказал Есмантович.

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5 комментариев

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Игорь Иванов
Ответ Rialto 82
А что школа цска не даёт пополнение? Привыкли скупать.
Вы хоть понимаете о чём пишите? Для начала узнали бы кто эти игроки и откуда. На досуге можете посмотреть сколько в ЦСКА воспитанников, и в других клубах то же.
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Rialto 82
А что школа цска не даёт пополнение? Привыкли скупать.
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*BG*
Ответ Rialto 82
А что школа цска не даёт пополнение? Привыкли скупать.
Саморуков - воспитанник ЦСКА. Исхаков - воспитанник Динамо (М), но поиграл и за Красную Армию.
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