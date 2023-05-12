Есмантович о россиянах из АХЛ: «Очень хотели бы видеть Исхакова в ЦСКА, с агентом идут переговоры. Цепляемся за то, чтобы Саморуков вернулся»

Президент ЦСКА рассказал о ходе переговоров с россиянами из АХЛ.

Ранее Игорь Есмантович сообщил, что клубу интересны защитник системы « » и форвард системы « » .

«Буквально вчера разговаривали с агентом Руслана, который занимается его трудоустройством в России. У нас идут плотные и тесные переговоры, и мы бы очень хотели видеть его в своей команде.

Сейчас этот статус определяется, нам сложно об этом говорить с точки зрения юридического характера, потому что у него контракт в Америке на следующий сезон. Наша задача не то что вернуть его, а понять, как он с этим статусом разберется. А так – мы бы хотели видеть его в команде.

Что касается Саморукова, то не спешил бы делать заявление, что он точно останется в Америке. Мы знаем, что у него заканчивается контракт, и мы цепляемся за то, чтобы он вернулся в Россию», – сказал Есмантович.