Андрей Юртаев: «Обмен Гераськина в «Авангард» – главный сюрприз. Удивил четырехлетний контракт, такие в КХЛ подписывают нечасто»

Теги Авангард Металлург Мг Северсталь КХЛ Андрей Разин Андрей Юртаев Игорь Гераськин Хоккей

Андрей Юртаев считает обмен Игоря Гераськина в «Авангард» главным сюрпризом рынка КХЛ.

Нападающий был обменян в омский клуб из «Северстали».

– Были ли сделки, которые вас удивили, или клубы, которые провели первые дни после открытия рынка очень активно?

– Пока, наверное, удивил только переход Гераськина в «Авангард» и его четырехлетний контракт с новым клубом.

После предложения, которое сделал «Металлург» с Андреем Разиным во главе, казалось, что Гераськин поедет к своему тренеру. Но все пошло по другому сценарию, и здесь меня удивил еще и срок контракта игрока – четыре года. Сейчас это выглядит супердолгосрочным контрактом, такие в лиге подписывают нечасто.

На данный момент этот обмен – главный сюрприз, – сказал комментатор «КХЛ ТВ» Юртаев.

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1 комментарий

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Антон Фёдоров
Вот и посмотрим. Надеюсь попали в точку.
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