Андрей Юртаев: «Обмен Гераськина в «Авангард» – главный сюрприз. Удивил четырехлетний контракт, такие в КХЛ подписывают нечасто»

Андрей Юртаев считает обмен Игоря Гераськина в «Авангард» главным сюрпризом рынка КХЛ.

Нападающий был обменян в омский клуб из «Северстали».

– Были ли сделки, которые вас удивили, или клубы, которые провели первые дни после открытия рынка очень активно?

– Пока, наверное, удивил только переход Гераськина в «Авангард» и его четырехлетний контракт с новым клубом.

После предложения, которое сделал «Металлург» с Андреем Разиным во главе, казалось, что Гераськин поедет к своему тренеру. Но все пошло по другому сценарию, и здесь меня удивил еще и срок контракта игрока – четыре года. Сейчас это выглядит супердолгосрочным контрактом, такие в лиге подписывают нечасто.

На данный момент этот обмен – главный сюрприз, – сказал комментатор «КХЛ ТВ» Юртаев.