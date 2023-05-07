Игорь Гераськин: «Спасибо «Северстали» и болельщикам за поддержку на протяжении 7 прекрасных лет. Череповец стал для меня родным»

Нападающий Игорь Гераськин попрощался с болельщиками «Северстали».

Ранее стало известно, что « » выменял 24-летнего форварда у « » на Тимура Муханова и денежную компенсацию.

«Хочу сказать большое спасибо хоккейному клубу «Северсталь» и всем болельщикам команды за поддержку на протяжении 7 прекрасных лет, которые я провел в Череповце.

За это время город стал для меня родным. Было приятно здесь играть все эти годы. Всем удачи, увидимся на льду», – сказал .