Игорь Гераськин: «Спасибо «Северстали» и болельщикам за поддержку на протяжении 7 прекрасных лет. Череповец стал для меня родным»
Нападающий Игорь Гераськин попрощался с болельщиками «Северстали».
Ранее стало известно, что «Авангард» выменял 24-летнего форварда у «Северстали» на Тимура Муханова и денежную компенсацию.
«Хочу сказать большое спасибо хоккейному клубу «Северсталь» и всем болельщикам команды за поддержку на протяжении 7 прекрасных лет, которые я провел в Череповце.
За это время город стал для меня родным. Было приятно здесь играть все эти годы. Всем удачи, увидимся на льду», – сказал Гераськин.
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