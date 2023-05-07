Игорь Гераськин: «Спасибо «Северстали» и болельщикам за поддержку на протяжении 7 прекрасных лет. Череповец стал для меня родным»

Теги Авангард Северсталь болельщики КХЛ Игорь Гераськин Хоккей

Нападающий Игорь Гераськин попрощался с болельщиками «Северстали».

Ранее стало известно, что «Авангард» выменял 24-летнего форварда у «Северстали» на Тимура Муханова и денежную компенсацию.

«Хочу сказать большое спасибо хоккейному клубу «Северсталь» и всем болельщикам команды за поддержку на протяжении 7 прекрасных лет, которые я провел в Череповце.

За это время город стал для меня родным. Было приятно здесь играть все эти годы. Всем удачи, увидимся на льду», – сказал Гераськин.

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1 комментарий

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Антон Фёдоров
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