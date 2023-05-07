Курьянов о Гераськине: «Авангард» получил молодого и талантливого хоккеиста с прекрасным голевым чутьем»
Антон Курьянов доволен переходом Игоря Гераськина в «Авангард».
Омичи выменяли 24-летнего форварда у «Северстали» на 17-летнего Тимура Муханова и денежную компенсацию.
С Гераськиным подписан 4-летний контракт, нападающий будет играть в «Авангарде» под 89-м номером, сообщает телеграм-канал «ястребов».
«Гераськин ярко проявил себя в КХЛ, в прошлом сезоне до показателя в 50 очков ему не хватило всего двух результативных баллов.
Это очень мобильный форвард с прекрасным голевым чутьем, также его отличает игровой интеллект, благодаря которому Игорь показывает яркий хоккей.
Универсальный нападающий, может сыграть как в центре, так и на краю. Мы получили на долгосрочный контракт молодого и талантливого хоккеиста, что очень важно в плане строительства команды не только на новый сезон, но и на несколько лет вперед», – сказал генеральный менеджер «Авангарда».
Удачи в Авангарде!!! Надеюсь, что все эти 4 года будет радовать своей игрой Омск!!!