Курьянов о Гераськине: «Авангард» получил молодого и талантливого хоккеиста с прекрасным голевым чутьем»

Теги Авангард Антон Курьянов КХЛ Игорь Гераськин Хоккей

Антон Курьянов доволен переходом Игоря Гераськина в «Авангард».

Омичи выменяли 24-летнего форварда у «Северстали» на 17-летнего Тимура Муханова и денежную компенсацию.

С Гераськиным подписан 4-летний контракт, нападающий будет играть в «Авангарде» под 89-м номером, сообщает телеграм-канал «ястребов».

«Гераськин ярко проявил себя в КХЛ, в прошлом сезоне до показателя в 50 очков ему не хватило всего двух результативных баллов.

Это очень мобильный форвард с прекрасным голевым чутьем, также его отличает игровой интеллект, благодаря которому Игорь показывает яркий хоккей.

Универсальный нападающий, может сыграть как в центре, так и на краю. Мы получили на долгосрочный контракт молодого и талантливого хоккеиста, что очень важно в плане строительства команды не только на новый сезон, но и на несколько лет вперед», – сказал генеральный менеджер «Авангарда».

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3 комментария

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GoodZilla
Похоже на адекватную замену зажравшемуся Грицюку!
Удачи в Авангарде!!! Надеюсь, что все эти 4 года будет радовать своей игрой Омск!!!
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Антон Фёдоров
Отлично, лишь бы без травм. Скорее бы уже определились с главным тренером.
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Евгений Чачило
Лишь бы дальше прогрессировал и показывал отличную игру, а не успокоился получив долгосрочный контракт.
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