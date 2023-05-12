Третьяк о номинации Сорокина на «Везину»: «В ФХР и клубах с вратарями очень много работают. Это дает плоды – сейчас у нас порядка 10 голкиперов в НХЛ»

Теги ФХР Айлендерс Владислав Третьяк НХЛ КХЛ Илья Сорокин ТАСС Хоккей

Владислав Третьяк отметил вклад ФХР в работу по повышению уровня российских голкиперов.

Президент Федерации хоккея России высказался о попадании Ильи Сорокина в тройку претендентов на «Везину».

Ранее стало известно, что российский вратарь «Айлендерс» попал в число номинантов на приз лучшему вратарю по итогам голосования генеральных менеджеров клубов НХЛ. Также в тройку лучших вошли Линус Улльмарк («Бостон») и Коннор Хеллибак («Виннипег»).

«Еще раз могу сказать, что и в федерации хоккея, и в клубах с вратарями очень много работают, а лет 15 назад тренеров вратарей практически не было, как и сборов вратарей.

Мы проводим сборы каждый год, собираем ребят 14-15 лет со всей страны, есть и методика по работе с вратарями. Мы уделили этому большое внимание, учитывая, что в 2006 году у нас с вратарями был провал.

И эта работа дает большие плоды – сейчас у нас играет порядка 10 вратарей в НХЛ», – сказал Третьяк.

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2 комментария

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nupor
«У нас» 🤦🏼‍♂️
+1
0
+1
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Гражданин товарищ барин
Ответ nupor
«У нас» 🤦🏼‍♂️
И Федотов на льдине)
0
0
0
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