Третьяк о номинации Сорокина на «Везину»: «В ФХР и клубах с вратарями очень много работают. Это дает плоды – сейчас у нас порядка 10 голкиперов в НХЛ»

Владислав Третьяк отметил вклад ФХР в работу по повышению уровня российских голкиперов.

Президент Федерации хоккея России высказался о попадании Ильи Сорокина в тройку претендентов на «Везину».

Ранее стало известно, что российский вратарь « » попал в число номинантов на приз лучшему вратарю по итогам голосования генеральных менеджеров клубов НХЛ. Также в тройку лучших вошли Линус Улльмарк («Бостон») и Коннор Хеллибак («Виннипег»).

«Еще раз могу сказать, что и в федерации хоккея, и в клубах с вратарями очень много работают, а лет 15 назад тренеров вратарей практически не было, как и сборов вратарей.

Мы проводим сборы каждый год, собираем ребят 14-15 лет со всей страны, есть и методика по работе с вратарями. Мы уделили этому большое внимание, учитывая, что в 2006 году у нас с вратарями был провал.

И эта работа дает большие плоды – сейчас у нас играет порядка 10 вратарей в », – сказал Третьяк.