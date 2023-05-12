Третьяк о Сорокине в топ-3 претендентов на «Везину»: «Это уже большое достижение, в НХЛ лучшие вратари мира. Он играет стабильно»

Владислав Третьяк высказался о попадании Ильи Сорокина в тройку претендентов на «Везину».

Российский вратарь « » попал в число номинантов на приз лучшему вратарю по итогам голосования генеральных менеджеров клубов.

Также в тройку лучших вошли Линус Улльмарк («Бостон») и Коннор Хеллибак («Виннипег»).

«Считаю, что попасть в тройку вместе с другими вратарями из разных стран – это уже большое достижение для любого вратаря, и его с этим можно поздравить.

В находятся лучшие вратари мира. У него хорошая манера игры, он целенаправленный, насколько я знаю, очень дисциплинированный человек.

Я все время слежу за нашими голкиперами и отмечу, что он играет стабильно. Вратаря оценивают по стабильности, и если ты играешь стабильно на протяжении многих лет, про тебя могут сказать, что ты великий вратарь», – сказал президент и бывший вратарь сборной СССР.