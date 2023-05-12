Третьяк о Сорокине в топ-3 претендентов на «Везину»: «Это уже большое достижение, в НХЛ лучшие вратари мира. Он играет стабильно»
Владислав Третьяк высказался о попадании Ильи Сорокина в тройку претендентов на «Везину».
Российский вратарь «Айлендерс» попал в число номинантов на приз лучшему вратарю по итогам голосования генеральных менеджеров клубов.
Также в тройку лучших вошли Линус Улльмарк («Бостон») и Коннор Хеллибак («Виннипег»).
«Считаю, что попасть в тройку вместе с другими вратарями из разных стран – это уже большое достижение для любого вратаря, и его с этим можно поздравить.
В НХЛ находятся лучшие вратари мира. У него хорошая манера игры, он целенаправленный, насколько я знаю, очень дисциплинированный человек.
Я все время слежу за нашими голкиперами и отмечу, что он играет стабильно. Вратаря оценивают по стабильности, и если ты играешь стабильно на протяжении многих лет, про тебя могут сказать, что ты великий вратарь», – сказал президент ФХР и бывший вратарь сборной СССР.
Комментарии