Владислав Третьяк: «Спасибо партнерам ФХР – «Норникелю», «Газпрому». Они помогают развивать отечественный хоккей»

Владислав Третьяк поблагодарил «Норникель» и «Газпром» за поддержку сборной России.

«Хотел бы поблагодарить за сотрудничество белорусскую федерацию. Очень важно, что две команды могут соревноваться и проводить международные матчи.

Огромное спасибо партнерам – «Норникелю», «Газпрому». Они в одной семье с нами, помогают развивать отечественный хоккей», – сказал глава Федерации хоккея России о «Лига Ставок Большой тур сборной».

9 мая в Красноярске «Россия 25» обыграла Беларусь со счетом 5:1.

Ротенберг придумал, запустил и возглавил «Россию 25». Но главным тренером такого проекта должен быть Ларионов