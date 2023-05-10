Владислав Третьяк: «Спасибо партнерам ФХР – «Норникелю», «Газпрому». Они помогают развивать отечественный хоккей»
Владислав Третьяк поблагодарил «Норникель» и «Газпром» за поддержку сборной России.
«Хотел бы поблагодарить за сотрудничество белорусскую федерацию. Очень важно, что две команды могут соревноваться и проводить международные матчи.
Огромное спасибо партнерам ФХР – «Норникелю», «Газпрому». Они в одной семье с нами, помогают развивать отечественный хоккей», – сказал глава Федерации хоккея России о «Лига Ставок Большой тур сборной».
9 мая в Красноярске «Россия 25» обыграла Беларусь со счетом 5:1.
Ротенберг придумал, запустил и возглавил «Россию 25». Но главным тренером такого проекта должен быть Ларионов
6 комментариев