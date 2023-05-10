Владислав Третьяк: «Спасибо партнерам ФХР – «Норникелю», «Газпрому». Они помогают развивать отечественный хоккей»

Теги ФХР Владислав Третьяк бизнес Газпром Сборная Беларуси по хоккею Норильский никель сборная России U25 Хоккей

Владислав Третьяк поблагодарил «Норникель» и «Газпром» за поддержку сборной России.

«Хотел бы поблагодарить за сотрудничество белорусскую федерацию. Очень важно, что две команды могут соревноваться и проводить международные матчи.

Огромное спасибо партнерам ФХР – «Норникелю», «Газпрому». Они в одной семье с нами, помогают развивать отечественный хоккей», – сказал глава Федерации хоккея России о «Лига Ставок Большой тур сборной».

9 мая в Красноярске «Россия 25» обыграла Беларусь со счетом 5:1.

Ротенберг придумал, запустил и возглавил «Россию 25». Но главным тренером такого проекта должен быть Ларионов

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6 комментариев

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KSA1985
Это он про систему Йозе и Красный жигули?
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KSA1985
Ответ DmitryT
Разве система Йозе не работает?!
А разве есть результат?
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Костя Кот
####### стыд
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sergunok
Да что там им… Господу Богу спасибо!
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jonnysilverhand01
Спасибо «Норникелю» и «Газпрому», что развивают в Беларуси хоккей ! А развития в РФ, что то не видно, один сплошной регресс под руководством зам. полита с финскими корнями …
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