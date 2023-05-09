Самсонов пропустит 4-й матч серии с «Флоридой» из-за травмы

Теги травмы Торонто Кубок Стэнли НХЛ Илья Самсонов Джозеф Уолл Шелдон Киф Хоккей

Илья Самсонов пропустит четвертый матч серии с «Флоридой» (0-3) из-за травмы.

Об этом сообщил главный тренер «Мэйпл Лифс» Шелдон Киф.

Место в воротах команды займет Джозеф Уолл.

Киф сообщил, что Самсонов получил травму верхней части тела. Его статус – «со дня на день».

Напомним, российский голкипер «Торонто» из-за повреждения был заменен по ходу третьего матча серии Кубка Стэнли против «Флориды» (2:3 ОТ). 

На 37-й секунде второго периода он столкнулся с защитником-одноклубником Люком Шенном. Россиянин пролежал на льду несколько минут и не смог самостоятельно добраться до раздевалки.

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9 комментариев

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bad_bear
Ответ Андрей Трубецкой
Похоже листья домой, жаль
с Самсоновым или без шансы не великие в любом случае 🤷
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Serge Vendino
Ответ memphis
Кажется, или свипанут Торонту, или они зацепятся за этот матч и на эмоциях потом как минимум до 7 игры доведут.
Да ладно, какие там эмоции. Это команда без характера, не удивлюсь, если четвертый матч разгромно проиграют
+3
0
+3
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Андрей Трубецкой
Похоже листья домой, жаль
+2
0
+2
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El_loco_97
Ответ memphis
Кажется, или свипанут Торонту, или они зацепятся за этот матч и на эмоциях потом как минимум до 7 игры доведут.
В духе Торонто было бы выиграть 3 игры, а потом проиграть в 7-й))
+2
0
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Matador
ну вот и все пожалуй
+1
0
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memphis
Кажется, или свипанут Торонту, или они зацепятся за этот матч и на эмоциях потом как минимум до 7 игры доведут.
+1
-1
0
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Демид Котов
Ну Торонто порадовалось выходу во 2 раунд спустя 7 лет, но пора и меру знать!
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