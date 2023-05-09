Самсонов пропустит 4-й матч серии с «Флоридой» из-за травмы

Илья Самсонов пропустит четвертый матч серии с «Флоридой» (0-3) из-за травмы.

Об этом сообщил главный тренер «Мэйпл Лифс» Шелдон Киф.

Место в воротах команды займет Джозеф Уолл.

Киф сообщил, что Самсонов получил травму верхней части тела. Его статус – «со дня на день».

Напомним, российский голкипер «Торонто» из-за повреждения был заменен по ходу третьего матча серии Кубка Стэнли против «Флориды» (2:3 ОТ).

На 37-й секунде второго периода он столкнулся с защитником-одноклубником Люком Шенном. Россиянин пролежал на льду несколько минут и не смог самостоятельно добраться до раздевалки.