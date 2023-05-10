Немчинов о Бобровском: «Тащит «Флориду» в финал Кубка Стэнли. «Бостон» прошли благодаря его удивительной игре»

Теги Торонто Бостон Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас Сергей Бобровский Евгений Дадонов НХЛ Сергей Немчинов Вегас Иван Барбашев Илья Самсонов Клим Костин Хоккей

Сергей Немчинов отметил заслугу Сергея Бобровского в выступлениях «Флориды» в плей-офф НХЛ.

«Все оставшиеся российские игроки в плей-офф радуют своими действиями. Дадонов в регулярном чемпионате был в тени, сейчас отдает, забивает и показывает на льду яркую игру.

Здорово себя проявляет и Барбашев из «Вегаса», Костин в «Эдмонтоне» нащупал свою игру.

Самсонов классно провел первый раунд в плей-офф, никто же не думал, что они пройдут «Тампу». А теперь у «Торонто» проблемы в атаке, практически не могут забить.

В этом, конечно, заслуга Бобровского. Сергей передает свою уверенность партнерам. Можно сказать, он тащит «Флориду» в финал Кубка Стэнли. Бобровскому доверили, и он отлично себя проявляет.

Тут точно никто не думал, что они выбьют «Бостон» из розыгрыша, но благодаря его удивительной игре они прошли очень сильную команду, да и сейчас могут пройти серьезного соперника. Сильные вылетают, а андердоги, на кого никто не ставил, удивляют!

Скорее всего, и в финале Кубка Стэнли нас будет ждать сюрприз. Пока сложно сказать, кто доберется, все непредсказуемо», – отметил двукратный чемпион мира.

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8 комментариев

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adimsonekat
Боб красавчик, спору нет. Но если говорить именно о серии с Бостоном, то его роль немного завышена. Например вклад Ткачака, значительно существеннее.
А вот в серии с листьями, да, Сергей выходит на первый план.
+7
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KSA1985
В этом вся прелесть НХЛ, сложно загадывать кто будет в финале . Зато в КХЛ, известен финалист ещё до предсезонки. И "деятель" ещё один, никак не может сыграть в свою систему.
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+2
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Crenk
Будем надеятся и в этом году не прервётся серия побед россиян в Стэнли
А Сиэтл пока подождёт , пока там появится кто то из наших
+3
-1
+2
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Sicherheitsdienst
Да, да, только благодаря ему, как же, а то что команда отгружала по 7 шайб Бостону, это мы конечно во внимания принимать не будем
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sancho81
Ответ Crenk
Будем надеятся и в этом году не прервётся серия побед россиян в Стэнли А Сиэтл пока подождёт , пока там появится кто то из наших
В Нью-Джерси тоже один белорус Шарангович, и тот по большим праздникам играет. Свечников тоже в Каролине довольно номинально станет обладателем КС, если станет вообще - не помню, какие там правила. Да и в других по одному человеку максимум. Давненько такого скудного представительства не было в полухах конференций)
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