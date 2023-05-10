Немчинов о Бобровском: «Тащит «Флориду» в финал Кубка Стэнли. «Бостон» прошли благодаря его удивительной игре»
Сергей Немчинов отметил заслугу Сергея Бобровского в выступлениях «Флориды» в плей-офф НХЛ.
«Все оставшиеся российские игроки в плей-офф радуют своими действиями. Дадонов в регулярном чемпионате был в тени, сейчас отдает, забивает и показывает на льду яркую игру.
Здорово себя проявляет и Барбашев из «Вегаса», Костин в «Эдмонтоне» нащупал свою игру.
Самсонов классно провел первый раунд в плей-офф, никто же не думал, что они пройдут «Тампу». А теперь у «Торонто» проблемы в атаке, практически не могут забить.
В этом, конечно, заслуга Бобровского. Сергей передает свою уверенность партнерам. Можно сказать, он тащит «Флориду» в финал Кубка Стэнли. Бобровскому доверили, и он отлично себя проявляет.
Тут точно никто не думал, что они выбьют «Бостон» из розыгрыша, но благодаря его удивительной игре они прошли очень сильную команду, да и сейчас могут пройти серьезного соперника. Сильные вылетают, а андердоги, на кого никто не ставил, удивляют!
Скорее всего, и в финале Кубка Стэнли нас будет ждать сюрприз. Пока сложно сказать, кто доберется, все непредсказуемо», – отметил двукратный чемпион мира.
А вот в серии с листьями, да, Сергей выходит на первый план.
А Сиэтл пока подождёт , пока там появится кто то из наших