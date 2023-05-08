Тренер «Торонто» Киф сказал, что Самсонов чувствует себя лучше. Вратарь пройдет дополнительное обследование
Шелдон Киф ответил на вопрос о состоянии получившего травму Ильи Самсонова.
Российский голкипер «Торонто» из-за повреждения был заменен по ходу третьего матча серии Кубка Стэнли против «Флориды» (2:3 ОТ).
Главный тренер «Мэйпл Лифс» Шелдон Киф сообщил, что Илья Самсонов чувствует себя лучше, но ему предстоит пройти дополнительное обследование, в том числе МРТ.
Неизвестно, сможет ли голкипер принять участие в четвертой игре серии.
Самсонов сыграл 9 матчей в текущем плей-офф, пропуская в среднем 3,13 шайбы и отражая 89,8% бросков.
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