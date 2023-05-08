Тренер «Торонто» Киф сказал, что Самсонов чувствует себя лучше. Вратарь пройдет дополнительное обследование

Теги травмы Торонто Флорида Кубок Стэнли НХЛ Илья Самсонов Шелдон Киф Хоккей

Шелдон Киф ответил на вопрос о состоянии получившего травму Ильи Самсонова.

Российский голкипер «Торонто» из-за повреждения был заменен по ходу третьего матча серии Кубка Стэнли против «Флориды» (2:3 ОТ).

Главный тренер «Мэйпл Лифс» Шелдон Киф сообщил, что Илья Самсонов чувствует себя лучше, но ему предстоит пройти дополнительное обследование, в том числе МРТ.

Неизвестно, сможет ли голкипер принять участие в четвертой игре серии.

Самсонов сыграл 9 матчей в текущем плей-офф, пропуская в среднем 3,13 шайбы и отражая 89,8% бросков.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serge Vendino
Да ставили бы уже Уолла на последний матч, какая разница
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий