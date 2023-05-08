Тренер «Торонто» Киф сказал, что Самсонов чувствует себя лучше. Вратарь пройдет дополнительное обследование

Шелдон Киф ответил на вопрос о состоянии получившего травму Ильи Самсонова.

Российский голкипер « » из-за повреждения был заменен по ходу третьего матча серии Кубка Стэнли против «Флориды» (2:3 ОТ).

Главный тренер «Мэйпл Лифс» Шелдон Киф сообщил, что чувствует себя лучше, но ему предстоит пройти дополнительное обследование, в том числе МРТ.

Неизвестно, сможет ли голкипер принять участие в четвертой игре серии.

Самсонов сыграл 9 матчей в текущем плей-офф, пропуская в среднем 3,13 шайбы и отражая 89,8% бросков.