Куляш о «России 25»: «Это способствует популяризации. Увидев игру, дети захотят заниматься хоккеем»

Теги Денис Куляш товарищеские матчи детский хоккей сборная России U25 Хоккей

Денис Куляш считает полезной идею проведения матчей с участием сборной «России 25».

«Отличная идея, которая способствует популяризации хоккея. Я смотрел трансляции, ролики в интернете и был приятно удивлен тем интересом, который был у зрителей к этим играм в Челябинске, Астане, Красноярске. Уверен, не меньший интерес будет в Туле и Минске.

На хоккей приходили семьями, было много маленьких детей, и я уверен, что после того, как увидели игру сборной России воочию, они захотят сами заниматься хоккеем и будут стремиться попасть в сборную.

В мою бытность подобных турне не было, и я рад за нынешнее поколение ребят, которые имеют возможность в составе команды ездить по городам и прославлять наш хоккей. В нынешней ситуации важен и результат, и сама идея, и ее реализация.

А по количеству зрителей очевидно, что решение ФХР о подобном турне абсолютно правильное», — сказал экс-защитник сборной России.

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3 комментария

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Bartez1986
потом родители посмотрят цены на экипировку - и дети перехотят
+5
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Ми Ша
Раньше дети смотрели чемпионаты мира и олимпийские игры, а теперь межсобойчик ротенберга с ротенбергом . Какие хоккеисты вырастут?
+3
0
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Кеша
Дети хотят заниматься хоккеем и без сборной 25 Ротенберга. Вопрос возможностей и доступности.
+2
0
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