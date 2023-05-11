Куляш о «России 25»: «Это способствует популяризации. Увидев игру, дети захотят заниматься хоккеем»

Денис Куляш считает полезной идею проведения матчей с участием сборной «России 25».

«Отличная идея, которая способствует популяризации хоккея. Я смотрел трансляции, ролики в интернете и был приятно удивлен тем интересом, который был у зрителей к этим играм в Челябинске, Астане, Красноярске. Уверен, не меньший интерес будет в Туле и Минске.

На хоккей приходили семьями, было много маленьких детей, и я уверен, что после того, как увидели игру сборной России воочию, они захотят сами заниматься хоккеем и будут стремиться попасть в сборную.

В мою бытность подобных турне не было, и я рад за нынешнее поколение ребят, которые имеют возможность в составе команды ездить по городам и прославлять наш хоккей. В нынешней ситуации важен и результат, и сама идея, и ее реализация.

А по количеству зрителей очевидно, что решение ФХР о подобном турне абсолютно правильное», — сказал экс-защитник сборной России.