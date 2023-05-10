Сергей Федотов: «Мичков полетит на процедуру драфта в Нэшвилл. Матвей может изменить судьбу любого клуба НХЛ, но надо ждать, потому что у него контракт со СКА»

Теги СКА Чикаго Анахайм НХЛ драфт НХЛ КХЛ Сергей Федотов Сочи Матч ТВ Матвей Мичков Коннор Бедард Далибор Дворски Лео Карлссон Адам Фантилли Уилл Смит Хоккей

Сергей Федотов сообщил, что Матвей Мичков посетит церемонию драфта НХЛ-2023 в Нэшвилле.

Ранее стало известно, что «Чикаго» получил общий 1-й выбор по итогам драфт-лотереи НХЛ, «Анахайм» – 2-й, «Коламбус» – 3-й, «Сан-Хосе» – 4-й.

– Драфт-лотерея, которая прошла в понедельник в НХЛ, на мой взгляд, дала достаточно конкретный ответ только на один вопрос: «Где окажется Коннор Бедард

– В лотерее победил «Чикаго», и генменеджер клуба дал недвусмысленный комментарий, на кого «Блэкхокс» потратят свой первый пик. Никакой интриги здесь нет. Тем более все помнят, как «Чикаго» выбирал первым на драфте в 2007 году, взял Патрика Кэйна – и с ним завоевал три Кубка Стэнли, что кардинальным образом изменило судьбу франшизы.

А вот дальше – вопросов больше, чем ответов. Для того, чтобы понимать, кто кого выберет дальше на драфте, нужно проанализировать стратегию развития каждого клуба-претендента НХЛ. Вот «Анахайм» выбирает вторым. Возьмет ли он Адама Фантилли, который стал лучшим игроком студенческой лиги и завоевал приз имени Хоби Бейкера, набрав 65 очков в 36 матчах?

Нас больше всего интересует Матвей Мичков, который может изменить судьбу любого клуба. Но надо ждать, потому что он имеет контракт со СКА до 2026 года. Бессмысленно гадать, в каком клубе НХЛ окажется после драфта Матвей.

Конечно, он полетит на саму процедуру драфта в Нэшвилл, это яркое событие. Но гораздо важнее развиваться, закрепиться в основе СКА. И своей игрой оказывать серьезное влияние конкретно в КХЛ.

Вообще же мы увидим очень сильный драфт, на котором будет целая плеяда талантливых молодых игроков: швед Лео Карлссон, американец Уилл Смит, словак Далибор Дворски, а также многие россияне. Кого-то даже, не только Мичкова, выберут в первом раунде.

Драфт имеет значение, но по своему опыту скажу: это точно не решающий фактор в развитии карьеры игрока. Главное – как будет развиваться хоккеист и как быстро он сможет прогрессировать, – сказал Федотов, представляющий интересы Мичкова на правах агента.

Драфт НХЛ пройдет с 28 по 29 июня 2023 года. 

Мичков – 4-й («Сан-Хосе») в рейтинге драфта НХЛ-2023 от The Athletic, Уилл Смит – 3-й («Коламбус»), Дворски – 8-й («Вашингтон»)

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10 комментариев

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VladosParovoz
Ответ Сергей Омиго
Матвей наш Сочинский с ним хкСочи разгромит ска
Да вот только Сочи-питерский)))
+12
0
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Александр Василич
Надо уехать на драфт и не возвращаться))
+15
-4
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Pink Floyd1276
А вдруг полетит и не вернется?!
+9
-2
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Latenight Radio
Ну многие россияне это громко сказано, Маккензи в первом раунде видит только Гуляева и Бута. А что у финнов такой слабый год? Боб лучшего ставит только на 29 место.
+3
0
+3
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Фёдор Кузнецов
Ответ Latenight Radio
Ну многие россияне это громко сказано, Маккензи в первом раунде видит только Гуляева и Бута. А что у финнов такой слабый год? Боб лучшего ставит только на 29 место.
Симашев ещё может в 1 раунде уйдёт
+1
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Кино Музыка
Не факт что вернется.
+2
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pztpzhmx66
Уже хочется чтобы в лиге появилось новое поколение русских и так так же кошмарили лигу, как это делали Овечкин и Малкин
+5
-5
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