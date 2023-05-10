Сергей Федотов: «Мичков полетит на процедуру драфта в Нэшвилл. Матвей может изменить судьбу любого клуба НХЛ, но надо ждать, потому что у него контракт со СКА»

Сергей Федотов сообщил, что Матвей Мичков посетит церемонию драфта НХЛ-2023 в Нэшвилле.

Ранее стало известно, что «Чикаго» получил общий 1-й выбор по итогам драфт-лотереи НХЛ, «Анахайм» – 2-й, «Коламбус» – 3-й, «Сан-Хосе» – 4-й.

– Драфт-лотерея, которая прошла в понедельник в НХЛ, на мой взгляд, дала достаточно конкретный ответ только на один вопрос: «Где окажется ?»

– В лотерее победил « », и генменеджер клуба дал недвусмысленный комментарий, на кого «Блэкхокс» потратят свой первый пик. Никакой интриги здесь нет. Тем более все помнят, как «Чикаго» выбирал первым на драфте в 2007 году, взял Патрика Кэйна – и с ним завоевал три Кубка Стэнли, что кардинальным образом изменило судьбу франшизы.

А вот дальше – вопросов больше, чем ответов. Для того, чтобы понимать, кто кого выберет дальше на драфте, нужно проанализировать стратегию развития каждого клуба-претендента НХЛ. Вот « » выбирает вторым. Возьмет ли он , который стал лучшим игроком студенческой лиги и завоевал приз имени Хоби Бейкера, набрав 65 очков в 36 матчах?

Нас больше всего интересует Матвей Мичков, который может изменить судьбу любого клуба. Но надо ждать, потому что он имеет контракт со СКА до 2026 года. Бессмысленно гадать, в каком клубе НХЛ окажется после драфта Матвей.

Конечно, он полетит на саму процедуру драфта в Нэшвилл, это яркое событие. Но гораздо важнее развиваться, закрепиться в основе СКА. И своей игрой оказывать серьезное влияние конкретно в .

Вообще же мы увидим очень сильный драфт, на котором будет целая плеяда талантливых молодых игроков: швед Лео Карлссон, американец Уилл Смит, словак Далибор Дворски, а также многие россияне. Кого-то даже, не только Мичкова, выберут в первом раунде.

Драфт имеет значение, но по своему опыту скажу: это точно не решающий фактор в развитии карьеры игрока. Главное – как будет развиваться хоккеист и как быстро он сможет прогрессировать, – сказал Федотов, представляющий интересы Мичкова на правах агента.

Драфт НХЛ пройдет с 28 по 29 июня 2023 года.

Мичков – 4-й («Сан-Хосе») в рейтинге драфта НХЛ-2023 от The Athletic, Уилл Смит – 3-й («Коламбус»), Дворски – 8-й («Вашингтон»)