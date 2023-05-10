Рымарев об отказе натурализованных хоккеистов от игры за Казахстан: «Когда давали паспорта, все было нормально, а сейчас встал выбор – либо казахстанское гражданство, либо российское»
Евгений Рымарев высказался об отказе натурализованных игроков играть за сборную Казахстана.
Сообщалось, что Дмитрий Шевченко, Антон Сагадеев, Алексей Маклюков и Павел Акользин отказались от казахстанского гражданства в пользу российского.
– Натурализованные игроки являлись лидерами сборной, их потеря сильно сказалась на результатах команды?
– Конечно, у них был высокий уровень, и ребят не хватает. Когда им давали паспорта, то было все нормально, а сейчас встал выбор – либо казахстанское гражданство, либо российское.
Может быть, кто-то не захотел отказываться от родного гражданства. Не мне это решать, моя задача – выходить и играть.
– А стоило ли изначально подписывать в национальную команду иностранцев?
– Этот вопрос не ко мне, свое мнение я оставлю при себе, – сказал нападающий сборной Казахстана.
законом о гражданстве Казахстана изначально не подразумеваемся двойное подданство.