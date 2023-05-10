Рымарев об отказе натурализованных хоккеистов от игры за Казахстан: «Когда давали паспорта, все было нормально, а сейчас встал выбор – либо казахстанское гражданство, либо российское»

Теги Сборная России по хоккею Сборная Казахстана по хоккею Павел Акользин Евгений Рымарев ЧМ-2023 (первый дивизион) Антон Сагадеев Алексей Маклюков Дмитрий Шевченко Хоккей

Евгений Рымарев высказался об отказе натурализованных игроков играть за сборную Казахстана.

Сообщалось, что Дмитрий Шевченко, Антон Сагадеев, Алексей Маклюков и Павел Акользин отказались от казахстанского гражданства в пользу российского.

– Натурализованные игроки являлись лидерами сборной, их потеря сильно сказалась на результатах команды?

– Конечно, у них был высокий уровень, и ребят не хватает. Когда им давали паспорта, то было все нормально, а сейчас встал выбор – либо казахстанское гражданство, либо российское.

Может быть, кто-то не захотел отказываться от родного гражданства. Не мне это решать, моя задача – выходить и играть.

– А стоило ли изначально подписывать в национальную команду иностранцев?

– Этот вопрос не ко мне, свое мнение я оставлю при себе, – сказал нападающий сборной Казахстана.

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1 комментарий

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цэсемьэр
а что поменялось?
законом о гражданстве Казахстана изначально не подразумеваемся двойное подданство.
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