Рымарев об отказе натурализованных хоккеистов от игры за Казахстан: «Когда давали паспорта, все было нормально, а сейчас встал выбор – либо казахстанское гражданство, либо российское»

Евгений Рымарев высказался об отказе натурализованных игроков играть за сборную Казахстана.

Сообщалось, что , , и отказались от казахстанского гражданства в пользу российского.

– Натурализованные игроки являлись лидерами сборной, их потеря сильно сказалась на результатах команды?

– Конечно, у них был высокий уровень, и ребят не хватает. Когда им давали паспорта, то было все нормально, а сейчас встал выбор – либо казахстанское гражданство, либо российское.

Может быть, кто-то не захотел отказываться от родного гражданства. Не мне это решать, моя задача – выходить и играть.

– А стоило ли изначально подписывать в национальную команду иностранцев?

– Этот вопрос не ко мне, свое мнение я оставлю при себе, – сказал нападающий сборной .