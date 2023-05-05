Роман Ротенберг: «Россия выводит Казахстан на новый уровень. Мы очень серьезный спарринг-партнер. Желаем им удачи на ЧМ»

Теги судьи Сборная Казахстана по хоккею ЧМ по хоккею Роман Ротенберг Чемпионат.com Sports.ru - Казахстан сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг считает, что «Россия 25» выводит Казахстан на новый уровень.

Главный тренер сборной «России 25» высказался после матча против команды Казахстана (3:0).

«Казахстан играл в жесткий хоккей? Команда играет домашний турнир, они очень хотели выиграть, а вопросы по судейству нужно задавать судьям. Судьи профессионалы, и во всем разберутся.

Мы понимали, что соперник будет играть от ножа, будет действовать самоотверженно. Было много борьбы и стыков. Это хоккей. Это мужская игра. Хоккей и заключается в том, что в него играют настоящие мужики.

Удивили ли они нас? Они серьезно готовились к нам и нашей игре, здорово двигались. У них серьезные задачи, они готовятся к чемпионату миру. Думаю, что мы – это очень серьезный спарринг-партнер, а чем сложнее спарринг, тем легче в бою. Я думаю, что мы выводим Казахстан на новый уровень. Желаем им удачи на чемпионате мира», – сказал Ротенберг.

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18 комментариев

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Ми Ша
До слёз 🤣
+35
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+35
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Демид Котов
А Россию кто вперед выведет?
+24
-2
+22
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Авл Агерий
Все казахи наверняка взяли отпуска, кинули работу заявили жёнам, что секса не будет, потому что СУПЕРМАТЧ! А ещё гениальный тренер Ротенберг приехал! ВАУ!
+15
0
+15
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Rialto 82
Финал ЧМ Канада-Казахстан, 100%. Ромка казахов прокачал)))
+9
-1
+8
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Орыс-орыс онбаган
Ответ Демид Котов
А Россию кто вперед выведет?
Россия и так уже впереди всех, вы что таких прописных истин не понимаете
+10
-2
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Savardus
Простите, а Россия на новый уровень выходить не собирается?

Ротенберг в своем познании настолько преисполнился, что он как будто бы уже сто триллионов миллиардов лет проживает на триллионах и триллионах таких же планет, как эта Земля, ему этот мир абсолютно понятен, и он здесь ищет только одного - покоя, умиротворения и вот этой гармонии, от слияния с бесконечно вечным, от созерцания великого фрактального подобия и от вот этого замечательного всеединства существа, бесконечно вечного, куда ни посмотри, хоть вглубь - бесконечно малое, хоть ввысь - бесконечное большое, понимаешь, Казахстан?
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_Абырвалг_
Мне одному показалось,что стадион и на четверть не заполнен ? Кому нужны матчи с таким низким уровнем противостояния.При всем уважении,но у игроков Казахстана нет ни командной игры,ни достаточного технического мастерства.Да чего уж некоторые игроки плохо на коньках катаются,падают на ровном месте. Сб. Казахстана с такой игрой на предстоящем ч.м в группе В,явный аутсайдер.Любая сб. США, состоящая из студентов,катается в два раза быстрее !
+4
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badr
У Казахстана никакого усиления так понимаю не ожидается к ЧМ. Диц, Волк, Блейкер, Сведберг, Акользин, Панюков, Метальников, Шевченко не собираются помочь, ещё и Петухов в отказе.
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Demis965
Скажите ему что он опускает Россию , кто-нибудь скажите !! только что смотрел финал КК 1981 , 3й матч кубка вызова и 13-1 со Швецией в 81. И тут это .......
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Александр Митраков
Ответ _Абырвалг_
Мне одному показалось,что стадион и на четверть не заполнен ? Кому нужны матчи с таким низким уровнем противостояния.При всем уважении,но у игроков Казахстана нет ни командной игры,ни достаточного технического мастерства.Да чего уж некоторые игроки плохо на коньках катаются,падают на ровном месте. Сб. Казахстана с такой игрой на предстоящем ч.м в группе В,явный аутсайдер.Любая сб. США, состоящая из студентов,катается в два раза быстрее !
Не стали бюджетников сгонять на потеху Ромке, да
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Rudenzik
Ответ Демид Котов
А Россию кто вперед выведет?
Как кто? Ученик Великих Роман Борисович, только он способен поднять Россию с колен
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Al561
Скорее не рос. U-25 спарринг-партнер, а сб. Казахстана (не знаю, 1-я, 2-я или 3-я) - "мешок", выражаясь боксерским сленгом))
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oister19
Продолжается отрицательный рост уровня игры сборной. Верной дорогой идёте, товарищи!
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jonnysilverhand01
Зато нашу сборную финны пытаются на новый уровень вывести … а теперь Беларусь на Кубке Первого канала обыграть в Москве не можем
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Demis965
Боря Александров хорошо что не дожил до такой хрени
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МакДи 97
Всё. Казахи всех надрут после спарринга с Романом. Проверяйте - Казахстан -чемпион мира!
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La Gushka
А вот О БОКСЕ спортсру - ни слова, хотя сейчас идёт, так сказать, аж "чемпионат мира"! Но видимо понимают, что ЧМ не легитимный, потому и помалкивают...
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karlsson27
Ай да Роман!
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