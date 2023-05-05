Роман Ротенберг: «Россия выводит Казахстан на новый уровень. Мы очень серьезный спарринг-партнер. Желаем им удачи на ЧМ»
Роман Ротенберг считает, что «Россия 25» выводит Казахстан на новый уровень.
Главный тренер сборной «России 25» высказался после матча против команды Казахстана (3:0).
«Казахстан играл в жесткий хоккей? Команда играет домашний турнир, они очень хотели выиграть, а вопросы по судейству нужно задавать судьям. Судьи профессионалы, и во всем разберутся.
Мы понимали, что соперник будет играть от ножа, будет действовать самоотверженно. Было много борьбы и стыков. Это хоккей. Это мужская игра. Хоккей и заключается в том, что в него играют настоящие мужики.
Удивили ли они нас? Они серьезно готовились к нам и нашей игре, здорово двигались. У них серьезные задачи, они готовятся к чемпионату миру. Думаю, что мы – это очень серьезный спарринг-партнер, а чем сложнее спарринг, тем легче в бою. Я думаю, что мы выводим Казахстан на новый уровень. Желаем им удачи на чемпионате мира», – сказал Ротенберг.
Ротенберг в своем познании настолько преисполнился, что он как будто бы уже сто триллионов миллиардов лет проживает на триллионах и триллионах таких же планет, как эта Земля, ему этот мир абсолютно понятен, и он здесь ищет только одного - покоя, умиротворения и вот этой гармонии, от слияния с бесконечно вечным, от созерцания великого фрактального подобия и от вот этого замечательного всеединства существа, бесконечно вечного, куда ни посмотри, хоть вглубь - бесконечно малое, хоть ввысь - бесконечное большое, понимаешь, Казахстан?