Роман Ротенберг: «Россия выводит Казахстан на новый уровень. Мы очень серьезный спарринг-партнер. Желаем им удачи на ЧМ»

Роман Ротенберг считает, что «Россия 25» выводит Казахстан на новый уровень.

Главный тренер сборной «России 25» высказался после матча против команды Казахстана (3:0).

«Казахстан играл в жесткий хоккей? Команда играет домашний турнир, они очень хотели выиграть, а вопросы по судейству нужно задавать судьям. Судьи профессионалы, и во всем разберутся.

Мы понимали, что соперник будет играть от ножа, будет действовать самоотверженно. Было много борьбы и стыков. Это хоккей. Это мужская игра. Хоккей и заключается в том, что в него играют настоящие мужики.

Удивили ли они нас? Они серьезно готовились к нам и нашей игре, здорово двигались. У них серьезные задачи, они готовятся к чемпионату миру. Думаю, что мы – это очень серьезный спарринг-партнер, а чем сложнее спарринг, тем легче в бою. Я думаю, что мы выводим на новый уровень. Желаем им удачи на чемпионате мира», – сказал .