«Геополитика заставила россиян спуститься с небес в плане хоккея. Раньше Казахстан вообще не рассматривался как соперник». Шавернев о матче сборных

Сергей Шавернев сказал, что геополитика заставила сборную России играть с Казахстаном.

Сборная «России 25» обыграла сборную Казахстана (3:0) на турнире Qazaqstan Hockey Open 2023.

«Очень интересный товарищеский матч. Он важен для нашей национальной сборной Казахстана, которая ведет подготовку к чемпионату мира. Скажу больше: он также важен для россиян.

Посмотрел их состав – очень сильный соперник, в основном, молодые хоккеисты. Идет их становление – так же, как и наше.

Время заставило нас играть своими воспитанниками, собственным резервом. Раньше Россия нас вообще не рассматривала как соперника. Когда шла подготовка сборных команд к турнирам, они играли с более сильными соперниками – например, такими, как Швеция, Финляндия.

Сегодня вот эта геополитика заставила и россиян спуститься с небес в плане хоккея», – сказал бывший государственный тренер Казахстана по хоккею.