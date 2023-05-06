«Геополитика заставила россиян спуститься с небес в плане хоккея. Раньше Казахстан вообще не рассматривался как соперник». Шавернев о матче сборных

Теги Сборная России по хоккею Сборная Казахстана по хоккею ЧМ по хоккею Политика товарищеские матчи Sports.ru - Казахстан сборная России U25 Хоккей

Сергей Шавернев сказал, что геополитика заставила сборную России играть с Казахстаном.

Сборная «России 25» обыграла сборную Казахстана (3:0) на турнире Qazaqstan Hockey Open 2023.

«Очень интересный товарищеский матч. Он важен для нашей национальной сборной Казахстана, которая ведет подготовку к чемпионату мира. Скажу больше: он также важен для россиян.

Посмотрел их состав – очень сильный соперник, в основном, молодые хоккеисты. Идет их становление – так же, как и наше.

Время заставило нас играть своими воспитанниками, собственным резервом. Раньше Россия нас вообще не рассматривала как соперника. Когда шла подготовка сборных команд к турнирам, они играли с более сильными соперниками – например, такими, как Швеция, Финляндия.

Сегодня вот эта геополитика заставила и россиян спуститься с небес в плане хоккея», – сказал бывший государственный тренер Казахстана по хоккею.

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14 комментариев

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jonnysilverhand01
Такими темпами … еще лет 5 и будем против Афганистана играть на Taliban Hockey Cup
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Karra
Геополитика и не такое заставит
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Bashibuzuck
Ответ Karra
Геополитика и не такое заставит
"Жизнь заставит, еще не так раскорячишься"(c)😁
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Hola Hola
Не только в плане хоккея.
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Alestern
Натаскаем казахов, чемпионами мира станут! )..
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PolarBear
Почему это раньше Казахстан не считали за соперника ? В Турине 2006 всего лишь 1 :0 их обыграли звездным составом между прочим
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Михаил1970
Турнир со странами БРИКС по хоккею можно организовать. ЮАР, техничные бразильцы. Может сборная Роттенберга что-то выиграет.
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Sarumian
Ответ jonnysilverhand01
Такими темпами … еще лет 5 и будем против Афганистана играть на Taliban Hockey Cup
"Взрывной хоккей".
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dosatuy
И что спуститься и сделать как раньше. Дело не в России а в развитии хоккея в Казахстане если уж этот выбор сделали. Это как футбол Франция Россия тот же результат как не пыхти.
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Андрей Кокотунов
причём тут небеса и земля. мне как болельщику приятней когда сборная России обыгрывает даже в товарищеских матчах сборную Финляндии чем Казахстана. выиграть у сильного интереснее чем даже проиграть слабому.
так же и Казахстанской стороне интересней выиграть у Швейцарии чем допустим у Латвии.
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La Gushka
Ответ jonnysilverhand01
Такими темпами … еще лет 5 и будем против Афганистана играть на Taliban Hockey Cup
Если талибан начнет развивать хоккей, всё равно получтися гашиш...
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