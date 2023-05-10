В сборную США на ЧМ-2023 вызван форвард «Тампы» Эйссимонт. У него 2 очка в этом Кубке Стэнли

Теги Тампа-Бэй Кубок Стэнли Сборная США по хоккею НХЛ ЧМ-2023 (первый дивизион) Мики Эйссимонт Хоккей

Мики Эйссимонт вызван в сборную США на ЧМ-2023.

В сезоне-2022/23 нападающий сыграл за три клуба: «Виннипег», «Сан-Хосе» и «Тампа-Бэй». За 54 матча в чемпионате он набрал 15 (5+10) очков, за 3 игры в Кубке Стэнли – 2 (1+1) очка.

Ожидается, что 26-летний игрок прибудет в расположение команды 11 мая.

ЧМ-2023 состоится в Латвии и Финляндии. Сборная США сыграет в группе A с командами Финляндии, Швеции, Германии, Дании, Франции, Австрии и Венгрии.

Алекс Так, Гарланд, ДеСмит, Бонино, Пербикс и Перунович вошли в состав США на ЧМ-2023

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1 комментарий

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Crenk
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