Эйссимонт набрал 1+1 в 5-м матче с «Торонто» и стал 1-й звездой. «Тампа» выменяла его на дедлайне, отдав Наместникова

Теги Торонто Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Мики Эйссимонт Хоккей

Форвард «Тампы» Мики Эйссимонт набрал 1+1 в 5-м матче с «Торонто» и стал 1-й звездой.

«Лайтнинг» обыграли «Лифс» (4:2) в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2-3). 

26-летний форвард вернулся в состав «Тампы». В первом матче серии он получил травму.

Та игра стала для него дебютной в плей-офф НХЛ. Во второй он набрал свои первые очки, забив во втором периоде и ассистировав при победной шайбе Ника Пола в третьем. 

Эйссимонт стал игроком «молний» перед дедлайном. «Тампа» выменяла его у «Сан-Хосе», отдав форварда Владислава Наместникова. 

5 комментариев

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Einfach Safari
а как там Жано, за которого Тампа полцарства отдала?
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curdboy
Майки ещё в Хосе против самой Молнии такие забеги вдоль борта выдавал. И выглядел настырно)) Я тогда ещё подумал, какая заковыристая фамилия у него))) теперь смотрю, как он за Тампу бегает)))
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Федя-гол
Кайнд оф мэджик
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-1
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Kirill HG
Жанно отправлен в запас, за которого отдали много раундов драфта, а Эйссимонт вместо него тащит в третьем звене, хотя взяли "на сдачу" после обмена Наместникова...

Брисбуа👏
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Вячеслав Горелов
Ответ Einfach Safari
а как там Жано, за которого Тампа полцарства отдала?
3 игры, и минус 2, почему в запасе не знаю, может травма а может и по игровым причинам
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