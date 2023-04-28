Эйссимонт набрал 1+1 в 5-м матче с «Торонто» и стал 1-й звездой. «Тампа» выменяла его на дедлайне, отдав Наместникова

Форвард «Тампы» Мики Эйссимонт набрал 1+1 в 5-м матче с «Торонто» и стал 1-й звездой.

«Лайтнинг» обыграли «Лифс» (4:2) в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2-3).

26-летний форвард вернулся в состав « ». В первом матче серии он получил травму.

Та игра стала для него дебютной в плей-офф . Во второй он набрал свои первые очки, забив во втором периоде и ассистировав при победной шайбе Ника Пола в третьем.

Эйссимонт стал игроком «молний» перед дедлайном. «Тампа» выменяла его у «Сан-Хосе», отдав форварда Владислава Наместникова.