«Тампа» продлила форварда Эйссимонта на 2 года с кэпхитом 800 тысяч долларов

«Тампа» продлила форварда Мики Эйссимонта на 2 года с кэпхитом 800 тысяч долларов.

Соглашение с 26-летним американцем является односторонним.

Эйссимонт стал игроком « » перед дедлайном. Клуб получил его в сделке с «Сан-Хосе» в качестве компенсации за форварда Владислава Наместникова.

В 15 играх за новый клуб в регулярном чемпионате нападающий набрал 2 (1+1) очка.

В своем первом полноценном сезоне в НХЛ он также поиграл за «Виннипег». Всего провел 54 игры и набрал 15 (5+10) очков при 63 минутах штрафа и общей полезности «+3».

В 3 играх плей-офф за «Лайтнинг» добавил еще 2 (1+1) балла.