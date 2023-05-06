«Тампа» продлила форварда Эйссимонта на 2 года с кэпхитом 800 тысяч долларов
«Тампа» продлила форварда Мики Эйссимонта на 2 года с кэпхитом 800 тысяч долларов.
Соглашение с 26-летним американцем является односторонним.
Эйссимонт стал игроком «Тампы» перед дедлайном. Клуб получил его в сделке с «Сан-Хосе» в качестве компенсации за форварда Владислава Наместникова.
В 15 играх за новый клуб в регулярном чемпионате НХЛ нападающий набрал 2 (1+1) очка.
В своем первом полноценном сезоне в НХЛ он также поиграл за «Виннипег». Всего провел 54 игры и набрал 15 (5+10) очков при 63 минутах штрафа и общей полезности «+3».
В 3 играх плей-офф за «Лайтнинг» добавил еще 2 (1+1) балла.
В бегать и биться-бороться он может хорошо, очень полезен, а вот всё остальное ... точно не стоит 6 лямов в год )
Я просто помню какими глазами Киллорн смотрел на Тони после очередного смазанного момента в финале конференции )