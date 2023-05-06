«Тампа» продлила форварда Эйссимонта на 2 года с кэпхитом 800 тысяч долларов

Теги Тампа-Бэй НХЛ Мики Эйссимонт Хоккей

«Тампа» продлила форварда Мики Эйссимонта на 2 года с кэпхитом 800 тысяч долларов.

Соглашение с 26-летним американцем является односторонним. 

Эйссимонт стал игроком «Тампы» перед дедлайном. Клуб получил его в сделке с «Сан-Хосе» в качестве компенсации за форварда Владислава Наместникова. 

В 15 играх за новый клуб в регулярном чемпионате НХЛ нападающий набрал 2 (1+1) очка.

В своем первом полноценном сезоне в НХЛ он также поиграл за «Виннипег». Всего провел 54 игры и набрал 15 (5+10) очков при 63 минутах штрафа и общей полезности «+3». 

В 3 играх плей-офф за «Лайтнинг» добавил еще 2 (1+1) балла. 

14 комментариев

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Александр Морозов
А теперь Жанно даст 5 лямов на 8 лет и распрощается с Киллорном 😁
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Александр Морозов
Ответ Crenk
Киллорн важный игрок
Даже очень, но я не удивлюсь, если Жуля и его сольёт.
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Гражданин товарищ барин
Узнаю старого доброго Жюльена)
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Александр Морозов
Ответ Michael 1994
такие реалии рынка я про 6 мультов. Конечно он не стоит таких денег, но играет пока молодой и здоровье позволяет уже хорошо 👍. В следующем сезоне или даже через ждем 3 бидон , а уже после можно всех менять и уходить в полу ребилд
Сейчас реалии рынка таковы что у Тампы под кепкой 8 лямов, нет беккапа и 2.5 звена в нападении 😁
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Michael 1994
жуля))))
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Tordlin
Старичков надо менять. И может быть больше такой линии Перри-Бельмар-Марун собирать не будут.
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Crenk
Ответ Александр Морозов
А теперь Жанно даст 5 лямов на 8 лет и распрощается с Киллорном 😁
Киллорн важный игрок
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Michael 1994
Ответ Александр Морозов
А теперь Жанно даст 5 лямов на 8 лет и распрощается с Киллорном 😁
Киллорн уже старенький и не играет так как играл раньше. В прошлом году его и не хватило в финале
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Michael 1994
Ответ Александр Морозов
Потому что играл с поленом по фамилии Сирелли.
он не полено, зря Вы, так. Хороший игрок оборонительного плана , который может играть как в топ 6 , так и в нижних звеньях
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Александр Морозов
Ответ Michael 1994
он не полено, зря Вы, так. Хороший игрок оборонительного плана , который может играть как в топ 6 , так и в нижних звеньях
Да разве я спорю, что он хороший? )
В бегать и биться-бороться он может хорошо, очень полезен, а вот всё остальное ... точно не стоит 6 лямов в год )
Я просто помню какими глазами Киллорн смотрел на Тони после очередного смазанного момента в финале конференции )
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Michael 1994
Ответ Александр Морозов
Да разве я спорю, что он хороший? ) В бегать и биться-бороться он может хорошо, очень полезен, а вот всё остальное ... точно не стоит 6 лямов в год ) Я просто помню какими глазами Киллорн смотрел на Тони после очередного смазанного момента в финале конференции )
такие реалии рынка я про 6 мультов. Конечно он не стоит таких денег, но играет пока молодой и здоровье позволяет уже хорошо 👍. В следующем сезоне или даже через ждем 3 бидон , а уже после можно всех менять и уходить в полу ребилд
0
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Гражданин товарищ барин
Ответ Александр Морозов
Потому что играл с поленом по фамилии Сирелли.
Что за бред?
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Michael 1994
Ответ Александр Морозов
Сейчас реалии рынка таковы что у Тампы под кепкой 8 лямов, нет беккапа и 2.5 звена в нападении 😁
И это тоже правда, но вот поэтому и Киллорн отчасти на выход
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