Марнер – журналистам: «Нам все равно, что вы говорите. Мы не слушаем тех, кто не в раздевалке «Торонто»

Теги Торонто Кубок Стэнли НХЛ Митч Марнер Хоккей

Митч Марнер сообщил прессе, что в «Торонто» не интересуются ее мнением.

«Нам все равно, что вы говорите. Мы не слушаем вас, тех, кто находится за пределами раздевалки.

Мы просто сосредоточены на себе и нашей команде.

Мы, лидеры, хотим быть теми, кто сделает шаг вперед. Мы все знаем, что должны играть намного лучше», – сказал нападающий «Торонто».

Канадская команда уступает «Флориде» в плей-офф НХЛ со счетом 0-3.

8:4, 7:2 и третье поражение «Торонто» – сумасшедший день в плей-офф НХЛ

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2 комментария

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Андрей Трубецкой
Пора бы и послушать, 0-3 летите и рисунок игры не меняется ребятули(((
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LOsP06GH
Никогда так душевно не болел за Флориду!
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