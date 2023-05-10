Марнер – журналистам: «Нам все равно, что вы говорите. Мы не слушаем тех, кто не в раздевалке «Торонто»

Митч Марнер сообщил прессе, что в «Торонто» не интересуются ее мнением.

«Нам все равно, что вы говорите. Мы не слушаем вас, тех, кто находится за пределами раздевалки.

Мы просто сосредоточены на себе и нашей команде.

Мы, лидеры, хотим быть теми, кто сделает шаг вперед. Мы все знаем, что должны играть намного лучше», – сказал нападающий «Торонто».

Канадская команда уступает «Флориде» в плей-офф НХЛ со счетом 0-3.

8:4, 7:2 и третье поражение «Торонто» – сумасшедший день в плей-офф НХЛ