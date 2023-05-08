Марнер о 0-3 в серии с «Флоридой»: «Дерьмово, но мы должны забыть об этом. Теперь все просто – сделай или умри»

Форвард «Торонто» Митч Марнер высказался о ситуации в серии с «Флоридой» (0-3).

«Лифс» проиграли «Пантерс» (2:3 ОТ) в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (0-3).

«Дерьмово, но мы должны забыть об этом. Мы должны понимать, что теперь все просто – сделай или умри.

Мы должны сосредоточиться на следующей игре и быть готовыми к ней», – сказал форвард канадского клуба.