Марнер о 0-3 в серии с «Флоридой»: «Дерьмово, но мы должны забыть об этом. Теперь все просто – сделай или умри»
Форвард «Торонто» Митч Марнер высказался о ситуации в серии с «Флоридой» (0-3).
«Лифс» проиграли «Пантерс» (2:3 ОТ) в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (0-3).
«Дерьмово, но мы должны забыть об этом. Мы должны понимать, что теперь все просто – сделай или умри.
Мы должны сосредоточиться на следующей игре и быть готовыми к ней», – сказал форвард канадского клуба.
Все очень просто. Так и с Торонто. В серии с Тампой, не в обиду для болел Торонто, был дичайший фарт, а в серии с Флоридой он закончился.