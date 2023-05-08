Марнер о 0-3 в серии с «Флоридой»: «Дерьмово, но мы должны забыть об этом. Теперь все просто – сделай или умри»

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Форвард «Торонто» Митч Марнер высказался о ситуации в серии с «Флоридой» (0-3).

«Лифс» проиграли «Пантерс» (2:3 ОТ) в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (0-3). 

«Дерьмово, но мы должны забыть об этом. Мы должны понимать, что теперь все просто – сделай или умри. 

Мы должны сосредоточиться на следующей игре и быть готовыми к ней», – сказал форвард канадского клуба. 

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29 комментариев

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Алекс Баландин
Ответ Latenight Radio
В 1942-м Торонто камбечило с 0-3
Как сейчас помню
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kostya187
Кам-бэк уже маловероятен, увы. Без Самсона в раме шансы на победу в серии становятся минимальными.
+7
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Safkzn
Ответ Real_v_dushe
Мне кажется Торонто надо было раньше Уолла попробовать в раме в плове, не на замену, а в старте. Все-таки очень хорошо он в апреле отыграл. Но шансов почти нет при 0-3 в серии. Везение в серии с Тампой для Торонто превратилось в невезение в серии с Флоридой.
Аномальное везение в первом раунде надо признать: судейские ошибки в пользу Торонто, голы на последних минутах и 3 победы в овертайме, травма Чернака. Надеюсь будет свип, и лифс поедут на заслуженный отдых.
+7
-1
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Real_v_dushe
Мне кажется Торонто надо было раньше Уолла попробовать в раме в плове, не на замену, а в старте. Все-таки очень хорошо он в апреле отыграл. Но шансов почти нет при 0-3 в серии. Везение в серии с Тампой для Торонто превратилось в невезение в серии с Флоридой.
+5
0
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Андрей Трубецкой
Как болельщику листьев больно видеть такую игру на протяжении 3 матчей подряд, но давайте будем реалистами это свип
+3
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Кино Музыка
Скорее второе.
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ARAMIS777
Теперь можно констатировать:"Пациент скорее мёртв,чем жив...."
+2
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Сергей Югай
Ответ Heavy_Axe
Да не было фарта, Тампа была убитая, были действительно системные проблемы из-за выгорания. Но то что Торонто даже с такой Тампой выглядело как кусок бревна это не отменяет. Ну что же сказать, поиграли за столько лет во втором раунде и хватит)))
Через 19 лет ждём возвращения Торонто во второй раунд…
+2
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Latenight Radio
В 1942-м Торонто камбечило с 0-3
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Сергей Югай
Не верю что пантеры проиграют три матча подряд а потом и четвертую! Может 1 , максимум 2 проиграют хотя мне кажется что будут дожимать. Да и Серега не позволит !
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Lanzar
Ответ Песчанка
Во всех матчах вели по счету. Главное верить в себя. И череда невезения закончится.
Ну 4 матча подряд взять не реально. Тем более по игре Флорида ни в чем не уступает Торонто.
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Safkzn
Ответ Heavy_Axe
Да не было фарта, Тампа была убитая, были действительно системные проблемы из-за выгорания. Но то что Торонто даже с такой Тампой выглядело как кусок бревна это не отменяет. Ну что же сказать, поиграли за столько лет во втором раунде и хватит)))
Выгорание - согласен, Тампе нужна перезагрузка, 3 финала подряд, команда уже показала уровень и ещё покажет.
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Cube Litening C:68X
Интересно, радовались ли болельщики торонтайцев,тому что не придется играть с Бостоном?
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Cbj Fan
Ответ Heavy_Axe
Да не было фарта, Тампа была убитая, были действительно системные проблемы из-за выгорания. Но то что Торонто даже с такой Тампой выглядело как кусок бревна это не отменяет. Ну что же сказать, поиграли за столько лет во втором раунде и хватит)))
Думаю, вам вылет из ПО на пользу, парни должны отдохнуть. Также можно переосмыслить некоторые вещи. Но главное, в межсезонье найти хорошего номера 2, Василевскому надо отдохнуть.
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Гражданин товарищ барин
Ломоносов открыл закон сохранения энергии и массы вещества. В переводе на язык экономики это означает: «Если где-то убыло, значит, у кого-то прибыло».
Все очень просто. Так и с Торонто. В серии с Тампой, не в обиду для болел Торонто, был дичайший фарт, а в серии с Флоридой он закончился.
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stalker18
Действительно, всем "лидерам" Торонто пора "умереть" как игрокам Торонто... Нужно идти в ребилд, пока есть возможность их обменять...
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Pink Floyd1276
Ответ Latenight Radio
В 1942-м Торонто камбечило с 0-3
Причем в финале.
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Madcomposer
Ответ Гражданин товарищ барин
Ломоносов открыл закон сохранения энергии и массы вещества. В переводе на язык экономики это означает: «Если где-то убыло, значит, у кого-то прибыло». Все очень просто. Так и с Торонто. В серии с Тампой, не в обиду для болел Торонто, был дичайший фарт, а в серии с Флоридой он закончился.
Не умаляя заслуг Ломоносова, он не открывал и, тем более, экспериментально не подтверждал законов сохранения энергии и массы, это миф, придуманный в СССР.
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Heavy_Axe
Ответ Гражданин товарищ барин
Ломоносов открыл закон сохранения энергии и массы вещества. В переводе на язык экономики это означает: «Если где-то убыло, значит, у кого-то прибыло». Все очень просто. Так и с Торонто. В серии с Тампой, не в обиду для болел Торонто, был дичайший фарт, а в серии с Флоридой он закончился.
Да не было фарта, Тампа была убитая, были действительно системные проблемы из-за выгорания. Но то что Торонто даже с такой Тампой выглядело как кусок бревна это не отменяет. Ну что же сказать, поиграли за столько лет во втором раунде и хватит)))
+4
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Алекс Баландин
Ответ Песчанка
Во всех матчах вели по счету. Главное верить в себя. И череда невезения закончится.
Так серия закончится ещё быстрее, чем череда невезений
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Сергей Югай
Ответ Real_v_dushe
Это на гране реальности, всё-таки 1 раз в 20-30 лет такое возможно, и учитывая, что Торонто в этом сезоне выигрывало 4 игры подряд в апреле и в них обыграло Флориду, Рейнджерс и Тампу на выезде, то эта команда теоретически это может. Так что это не из ряда фантастики. Предпосылки игровые тоже есть, Торонто в каждой игре ведёт в счёте и проигрывает минимально. Вопрос тут в том, что без удачи это становится нереальным, удача им нужна, а пока общие их шансы на проход 2%.
Не сравнивай регулярке и плей-офф… в регулярке Бостон еще досрочно выиграл все с рекордом , а отлетели от Флориды которая благодаря поражению пингвинов попала в плей-офф.
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Cbj Fan
Ответ Real_v_dushe
Это на гране реальности, всё-таки 1 раз в 20-30 лет такое возможно, и учитывая, что Торонто в этом сезоне выигрывало 4 игры подряд в апреле и в них обыграло Флориду, Рейнджерс и Тампу на выезде, то эта команда теоретически это может. Так что это не из ряда фантастики. Предпосылки игровые тоже есть, Торонто в каждой игре ведёт в счёте и проигрывает минимально. Вопрос тут в том, что без удачи это становится нереальным, удача им нужна, а пока общие их шансы на проход 2%.
Это были разные команды, кроме того сейчас ПО и не регулярка. Возможно все, но нужно сравнять сравнимое.
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Real_v_dushe
Ответ Lanzar
Ну 4 матча подряд взять не реально. Тем более по игре Флорида ни в чем не уступает Торонто.
Это на гране реальности, всё-таки 1 раз в 20-30 лет такое возможно, и учитывая, что Торонто в этом сезоне выигрывало 4 игры подряд в апреле и в них обыграло Флориду, Рейнджерс и Тампу на выезде, то эта команда теоретически это может. Так что это не из ряда фантастики. Предпосылки игровые тоже есть, Торонто в каждой игре ведёт в счёте и проигрывает минимально. Вопрос тут в том, что без удачи это становится нереальным, удача им нужна, а пока общие их шансы на проход 2%.
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Алексей Александрович
"Сделай или умри" не работает ,а вот " умри но сделай" более эффективно.
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Михаил Майоров
Надо было после первой игры ныть о судействе. В серии с Тампой наныли на несколько ключевых свистков в свою пользу. Но при 0-3 поздно уже
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