Коньки с подписью Загитовой продали за 60 тысяч рублей на благотворительном аукционе, шайбу с автографом Ковальчука – за 120

Коньки с подписью Алины Загитовой и шайба с автографом Ильи Ковальчука проданы на аукционе.

На мероприятии под названием « во благо», организованном букмекерской компанией «Лига Ставок» и Ассоциацией гольфа России в поддержку фонда «Созвездие добра», подписанная экс-хоккеистом СКА шайба реализована за 120 тысяч рублей.

Кепка и джерси с автографами сборной России по хоккею были проданы за 130 и 180 тысяч соответственно.

Фигурные коньки 36-го размера с подписью олимпийской чемпионки Алины Загитовой ушли за 60 тысяч рублей.

Футболку с подписями известных пилотов «Формулы-1» выкупили за 100 тысяч рублей.

Комментатор Виктор Гусев, выступивший ведущим аукциона, продал футболку, в которой вел репортажи с , за 130 тысяч.

На аукционе также были проданы футболки с автографом олимпийских чемпионов — гимнаста и лыжника , футболка ФК « » с автографами Михаила Литвина и других членов команды.

Благотворительный аукцион «Гольф во благо» был посвящен сбору средств на строительство спортивной площадки в бюджетном учреждении Чувашской Республики в рамках целевой программы «Лига добра».