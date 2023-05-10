Коньки с подписью Загитовой продали за 60 тысяч рублей на благотворительном аукционе, шайбу с автографом Ковальчука – за 120

Теги Сборная России по хоккею Виктор Гусев Илья Ковальчук ЧМ-2018 FIFA КХЛ Формула-1 Ассоциация гольфа России Артур Далалоян Александр Большунов Алина Загитова Лига Ставок деньги Благотворительность ФК «Сахалинец» Winline Медиалига Хоккей

Коньки с подписью Алины Загитовой и шайба с автографом Ильи Ковальчука проданы на аукционе.

На мероприятии под названием «Гольф во благо», организованном букмекерской компанией «Лига Ставок» и Ассоциацией гольфа России в поддержку фонда «Созвездие добра», подписанная экс-хоккеистом СКА шайба реализована за 120 тысяч рублей.

Кепка и джерси с автографами сборной России по хоккею были проданы за 130 и 180 тысяч соответственно.

Фигурные коньки 36-го размера с подписью олимпийской чемпионки Алины Загитовой ушли за 60 тысяч рублей.

Футболку с подписями известных пилотов «Формулы-1» выкупили за 100 тысяч рублей.

Комментатор Виктор Гусев, выступивший ведущим аукциона, продал футболку, в которой вел репортажи с ЧМ-2018, за 130 тысяч.

На аукционе также были проданы футболки с автографом олимпийских чемпионов — гимнаста Артура Далалояна и лыжника Александра Большунова, футболка ФК «Сахалинец» с автографами Михаила Литвина и других членов команды.

Благотворительный аукцион «Гольф во благо» был посвящен сбору средств на строительство спортивной площадки в бюджетном учреждении Чувашской Республики в рамках целевой программы «Лига добра».

Материалы по теме

40 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сумеречная-00
В итоге собрали немаленькую сумму, которая пойдет на целевую помощь одному из детских домов. Молодцы все, кто участвует в таких мероприятиях ради доброго дела.
+48
-4
+44
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марк Терентьев
Доброе дело всегда во благо
+41
-3
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rush
Интересно за сколько ушли бы Олимпийские скольки Алины. Эти коньки в музее Олимпийцев.
+30
-8
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мария Коваленко
Очень здорово что такие аукционы проводятся, а собраные деньги идут во благо как например в данном случае на строительство спортивной площадки. Спасибо людям которые принимают участие в организации, они делают большое дело.
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rush
Алина в этих коньках не каталась.
Коньки новые с афтографом Алины
А шайба на льду была в игре. И ковальчук с ней чуть чуть был в игре. + афтограф.
Но здорово все.
+27
-10
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
На Пекин
Круто, когда имя работает на добрые дела
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Наталья Будаева
Молодец, Алина, всегда, при возможности, участвует в благотворительности❤
+19
-6
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Наталья Будаева
Ответ цэсемьэр
если это профессиональные коньки - то практически по рынку👌🏽
Професиональные коньки Эдеа стоят 20 тысяч рублей
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ирина Чунаева
Ответ Сумеречная-00
В итоге собрали немаленькую сумму, которая пойдет на целевую помощь одному из детских домов. Молодцы все, кто участвует в таких мероприятиях ради доброго дела.
С миру по нитке, детям спортивная площадка.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Верю-не верю
Ответ Enchanter WIZZARD
У домохозяек денег мало
У китайцев зато видимо-невидимо, пусть Валя с Феей попробуют их растрясти
+17
-11
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kokakoka
Коньки по номиналу что ли ушли?
+13
-9
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Татьяна Тычинская
Ответ varick
интересно... потная майка гусева стоимостью 0,1 тыс была продана за 130 тыс, шайба стоимостью 1 тыс руб с автографом была продана за 120 тыс. ... конечки стоимостью 60 тыс, с автографом Алиначки Загитовой был проданы за... 60 тыс рублей. 😳
Профессиональные фигурные коньки Эдеа стоят 20 -25 тыс.рублей, на аукционе были обычные коньки для начинающих
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Гусев
что то дешево
+15
-12
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сайтама
Кое-кто готов отдать коньки даром) Сама привезла, лишь бы взяли на выставку ФК)
А вот деньги вырученные за продажу коньков Алины пойдут на благотворительность.
И никто пиара не устраивал, цену искусственно не поднимал 👍, чтобы доказать свою популярность.
Всё честно.
А новость из разряда таких, как новость, что Загитова уступила Овечкину и Шараповой в голосовании "Лучшие спортсмены".
Когда умолчали о том, что остальные фигуристки еле-еле зацепились за сотню.
Каждый рубль пойдёт на благое дело.
А остальные пусть меряются плюшем и количеством цветов в букетах)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Толасова
Доброе дело всегда приносит пользу. Спасибо большое людям, которые участвуют в таких мероприятиях.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan Ivanych
Хорошие коньки и без всяких подписей стоят не меньше.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
цэсемьэр
если это профессиональные коньки - то практически по рынку👌🏽
+11
-8
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Газонокосильщик Хави
это вам на тему популярности фигурки. майка комментатора стоит в 2 раза дороже, нежели коньки
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Элина Сабитова
Ответ kokakoka
Коньки по номиналу что ли ушли?
Там самые простые коньки, но с автографом
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Наталья Будаева
Получается автограф Загитовой на коньках продали за 60 тыс рублей. В принципе, Алина участвует во многих благотворительных акциях участвует, молодец 👏👏👏
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Гусев
Ответ Дядя Вадя
Просто фигурное катание самый популярный спорт в России... поэтому так отдали
я не только про Загитову, в целом для благотворительного аук-а слабовато, иной раз посмотришь на западные подобные аукционы, тамошние олига...ой то есть состоятельные бизнесмены, за шайбу какого нибудь Кроссби в финале ЧМ забитой в ворота условной Швейцарии по 2-3 млн, а то и побольше, долларов дают.
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дядя Вадя
Ответ Алексей Гусев
я не только про Загитову, в целом для благотворительного аук-а слабовато, иной раз посмотришь на западные подобные аукционы, тамошние олига...ой то есть состоятельные бизнесмены, за шайбу какого нибудь Кроссби в финале ЧМ забитой в ворота условной Швейцарии по 2-3 млн, а то и побольше, долларов дают.
Ну есть такое.
Ну это же смотря кто аукцион проводит.. Аукционы это тоже политика
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
МТБ
Ответ Сумеречная-00
В итоге собрали немаленькую сумму, которая пойдет на целевую помощь одному из детских домов. Молодцы все, кто участвует в таких мероприятиях ради доброго дела.
В итоге собрали копейки, а могли бы не страдать фигнёй и просто скинуться.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий