Коньки с подписью Загитовой продали за 60 тысяч рублей на благотворительном аукционе, шайбу с автографом Ковальчука – за 120
Коньки с подписью Алины Загитовой и шайба с автографом Ильи Ковальчука проданы на аукционе.
На мероприятии под названием «Гольф во благо», организованном букмекерской компанией «Лига Ставок» и Ассоциацией гольфа России в поддержку фонда «Созвездие добра», подписанная экс-хоккеистом СКА шайба реализована за 120 тысяч рублей.
Кепка и джерси с автографами сборной России по хоккею были проданы за 130 и 180 тысяч соответственно.
Фигурные коньки 36-го размера с подписью олимпийской чемпионки Алины Загитовой ушли за 60 тысяч рублей.
Футболку с подписями известных пилотов «Формулы-1» выкупили за 100 тысяч рублей.
Комментатор Виктор Гусев, выступивший ведущим аукциона, продал футболку, в которой вел репортажи с ЧМ-2018, за 130 тысяч.
На аукционе также были проданы футболки с автографом олимпийских чемпионов — гимнаста Артура Далалояна и лыжника Александра Большунова, футболка ФК «Сахалинец» с автографами Михаила Литвина и других членов команды.
Благотворительный аукцион «Гольф во благо» был посвящен сбору средств на строительство спортивной площадки в бюджетном учреждении Чувашской Республики в рамках целевой программы «Лига добра».
Коньки новые с афтографом Алины
А шайба на льду была в игре. И ковальчук с ней чуть чуть был в игре. + афтограф.
Но здорово все.
А вот деньги вырученные за продажу коньков Алины пойдут на благотворительность.
И никто пиара не устраивал, цену искусственно не поднимал 👍, чтобы доказать свою популярность.
Всё честно.
А новость из разряда таких, как новость, что Загитова уступила Овечкину и Шараповой в голосовании "Лучшие спортсмены".
Когда умолчали о том, что остальные фигуристки еле-еле зацепились за сотню.
Каждый рубль пойдёт на благое дело.
А остальные пусть меряются плюшем и количеством цветов в букетах)
Ну это же смотря кто аукцион проводит.. Аукционы это тоже политика