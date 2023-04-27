Трент запустил проект помощи игрокам академий, не ставшим профессионалами: «Мне повезло, но 99% не удается достичь успеха»

Трент Александер-Арнолд поможет трудоустроиться футболистам, не ставшим профессионалами.

Целью проекта является помощь с трудоустройством игрокам футбольных академий, не добившимся успеха на профессиональном уровне. Партнерами инициативы выступят « », профессиональных футболистов Англии, Red Bull и Under Armour.

«Я – один из нескольких, а не многих. Мне очень повезло, что я смог осуществить свои мечты на поле. Но у футбола есть и другая сторона, о которой не говорят так много, как следовало бы – 99% игроков не удается достичь успеха.

Мы представляем The After Academy («Академия «После» – Sports.ru). Я сотрудничал с PFA (Ассоциация профессиональных футболистов – Sports.ru), чтобы запустить инициативу, которая предоставит игрокам академии возможности для карьерного роста за пределами поля.

Я надеюсь, что молодых игроков будут поддерживать на их жизненном пути, каким бы он ни был. Страх провала слишком долго сдерживал многих молодых людей. Я хочу предложить им возможности и поддержку, дать игрокам уверенность, чтобы они могли реализовываться за пределами поля», – написал защитник «Ливерпуля» в твиттере.

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