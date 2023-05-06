«Реймс» будет жертвовать по 100 евро за каждый километр, что Мунеци пробежит в матче, в благотворительный фонд игрока в Зимбабве
«Реймс» включил необычный пункт в контракт футболиста из Зимбабве.
26-летний полузащитник Маршалл Мунеци и клуб Лиги 1 продлили соглашение до лета 2027 года.
Маршалл в этом сезоне пробежал 13,7 км за матч – это один из лучших показателей в сезоне. Он также пробегает в среднем по 12 км за матч, что также является одним из лучших показателей в лиге.
В новом контракте игрока есть пункт, согласно которому клуб будет жертвовать по 100 евро за каждый километр, что Мунеци пробежит, в благотворительный фонд футболиста в Зимбабве, который, в частности, помогает оплачивать учебу студентам.
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Это более 4 млн в год
И за 4 года это более 16млн рублей что не так уж и плохо для Зимбабве