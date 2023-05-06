«Реймс» будет жертвовать по 100 евро за каждый километр, что Мунеци пробежит в матче, в благотворительный фонд игрока в Зимбабве

«Реймс» включил необычный пункт в контракт футболиста из Зимбабве.

26-летний полузащитник и клуб Лиги 1 продлили соглашение до лета 2027 года.

Маршалл в этом сезоне пробежал 13,7 км за матч – это один из лучших показателей в сезоне. Он также пробегает в среднем по 12 км за матч, что также является одним из лучших показателей в лиге.

В новом контракте игрока есть пункт, согласно которому клуб будет жертвовать по 100 евро за каждый километр, что Мунеци пробежит, в благотворительный фонд футболиста в , который, в частности, помогает оплачивать учебу студентам.

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