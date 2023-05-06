«Реймс» будет жертвовать по 100 евро за каждый километр, что Мунеци пробежит в матче, в благотворительный фонд игрока в Зимбабве

Теги лига 1 Франция Реймс сборная Зимбабве Маршалл Мунеци Благотворительность Футбол

«Реймс» включил необычный пункт в контракт футболиста из Зимбабве.

26-летний полузащитник Маршалл Мунеци и клуб Лиги 1 продлили соглашение до лета 2027 года.

Маршалл в этом сезоне пробежал 13,7 км за матч – это один из лучших показателей в сезоне. Он также пробегает в среднем по 12 км за матч, что также является одним из лучших показателей в лиге.

В новом контракте игрока есть пункт, согласно которому клуб будет жертвовать по 100 евро за каждый километр, что Мунеци пробежит, в благотворительный фонд футболиста в Зимбабве, который, в частности, помогает оплачивать учебу студентам.

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7 комментариев

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nb8dwryv56
Он теперь в перерывах и в остановках в матче будет круги наматывать)
+8
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+8
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MrWillSee
Че то не так уж и много - 1200$ за матч, 4 матча в неделю - это 5к в месяц.
+2
0
+2
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<~Inter~>
Ответ MrWillSee
Че то не так уж и много - 1200$ за матч, 4 матча в неделю - это 5к в месяц.
Любые деньги которые жертвуются уже большой плюс
+2
0
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j45x94ffx5
Ответ MrWillSee
Че то не так уж и много - 1200$ за матч, 4 матча в неделю - это 5к в месяц.
Это более 300 тыс рублей в месяц
Это более 4 млн в год
И за 4 года это более 16млн рублей что не так уж и плохо для Зимбабве
+2
-1
+1
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AmanEsen
https://youtu.be/JHm-8p7thbk
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Мистер Громов
Ответ nb8dwryv56
Он теперь в перерывах и в остановках в матче будет круги наматывать)
Я бы тоже целыми днями бегал)
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