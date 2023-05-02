«Спартак» передал 101 набор новорожденного в 18 роддомов Москвы в честь 101-летия. Дети, родившиеся 18 апреля, станут членами клуба Spartak Kids

«Спартак» в честь дня рождения клуба провел благотворительную акцию в роддомах Москвы.

18 апреля исполнился 101 год со дня основания «Спартака».

В честь дня рождения «Спартак» передал 101 набор новорожденного в 18 роддомов Москвы, поздравив таким образом детей, родившихся 18 апреля.

В наборы новорожденного вошли нагрудники, постельное белье и бутылочки. Также к каждому набору прилагался особый сертификат, предоставляющий детям членство в Spartak Kids – клубе болельщиков «Спартака» в возрасте до 14 лет.

Фото: t.me/fcsmtg

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