«Спартак» передал 101 набор новорожденного в 18 роддомов Москвы в честь 101-летия. Дети, родившиеся 18 апреля, станут членами клуба Spartak Kids

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Благотворительность Футбол

«Спартак» в честь дня рождения клуба провел благотворительную акцию в роддомах Москвы.

18 апреля исполнился 101 год со дня основания «Спартака».

В честь дня рождения «Спартак» передал 101 набор новорожденного в 18 роддомов Москвы, поздравив таким образом детей, родившихся 18 апреля.

В наборы новорожденного вошли нагрудники, постельное белье и бутылочки. Также к каждому набору прилагался особый сертификат, предоставляющий детям членство в Spartak Kids – клубе болельщиков «Спартака» в возрасте до 14 лет.

Фото: t.me/fcsmtg

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30 комментариев

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Лёха/64
Не болельщик Спартака, но акция интересная .Когда клубы проводят подобные акции это здорово!
+19
-2
+17
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Виталий
Хорошая , добрая акция, Спартак как всегда на высоте )
+11
-2
+9
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Ебздрогыч
Хорошая, добрая акция! И расширение базы болельщиков. Тут не просто с детства за Спартак, а с рождения!
+13
-5
+8
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Евгений Кузнецов
побольше бы таких добрых акций от каждого клуба РПЛ!
+6
0
+6
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Ярик01
Ответ Константин Эсперов
А отказаться можно ?
Можешь. Кто заставит.
+4
0
+4
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Павел Варламов
Побольше бы таких акций от всех наших клубов и лишь бы это всё реально доходило а не разворововалось
+2
0
+2
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Константин Эсперов
А отказаться можно ?
+10
-9
+1
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Granero-24
Подарили еще 101 щенков далматинцев.
+1
-1
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Felp
За что так с детьми 😟
+1
-1
0
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toldo_slava
Интересно
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toldo_slava
ЕМС хорошая клиника. Перелом руки там лечил. Всё на высоком уровне
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Ильдар Фарукшин
Молодцы ❤️❤️❤️❤️
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Ярик01
Ответ Константин Эсперов
Звучит как клеймо на всю жизнь
Кубаноидов клеймят клубом?
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