Кожевников о 5:1 с Беларусью: «Такие матчи надо выигрывать, чтобы постепенно обретать характер победителей. У нас собрана добротная команда»

Александр Кожевников высказался о победе «России 25» в матче против Беларуси.

Сегодня, 9 мая, в Красноярске в рамках «Лига Ставок Большой тур сборной» «Россия 25» обыграла Беларусь (5:1).

«Ребята – молодцы, сегодня они после недавнего поражения сумели проявить характер и выиграли. Такие матчи и надо выигрывать, чтобы постепенно обретать характер победителей.

И результат игры меня, в общем-то, не удивил. Потому что у нас собрана хорошая и добротная команда, в которой есть как молодые хоккеисты, так и опытные. К тому же в ней собраны уже наигранные связки.

Ни о каком расслаблении [после завершения клубного сезона] речи быть не может. Они все молодые ребята, и каждый из них хочет показать себя с лучшей стороны и закрепиться в сборной России», – сказал двукратный олимпийский чемпион.