Александр Кожевников: «Ткачев старается играть красиво, что-то придумывает, рисует. У него полусоветский стиль, но для НХЛ он не подходит»

Теги Авангард НХЛ КХЛ Александр Кожевников Владимир Ткачев 1995 Хоккей

Александр Кожевников считает, что стиль Владимира Ткачева не подходит для НХЛ.

– Как оцениваете шансы Ткачева заиграть в НХЛ?

– Никак. Мне очень нравится этот форвард, у него полусоветский стиль, но для НХЛ он не подходит.

– Что это значит – полусоветский?

– Ткачев старается играть красиво, все время что-то придумывает, рисует. Если бы еще давал стабильный командный результат, вел за собой, то был бы нашей, советской школой, которая по максимуму ценилась и в НХЛ А так он наш – лишь наполовину, – сказал двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

Форвард «Авангарда» Ткачев склоняется к продолжению карьеры в НХЛ. У игрока есть несколько предложений («СЭ»)

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12 комментариев

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Mephi027
Напомните, а сам Кожевников сколько очков в НХЛ набрал?
+18
-3
+15
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Павел Иванов
Ответ Mephi027
Напомните, а сам Кожевников сколько очков в НХЛ набрал?
Лучше спросить, сколько кружек Жигулёвского пропустил в пивной)
+8
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+7
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Vadoniy
Мерзотненько, как и всегда.
+7
-2
+5
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Maxim Shumov
А как же по мнению Кожевникова Сид, МакДи и т.д. играют в НХЛ, понятия не имея о советской школе?
А Малкин и Овечкин много успели из этой школы усвоить?
+6
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Антон Фёдоров
Просто Ткачёв не подходит или не тянет НХЛ, 100℅. Пусть играет в Омске за вменяемые деньги)
+3
0
+3
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sokolok
О как, получается, что ты, к советскому стилю никак не подходишь)))
+3
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Дмитрий Травницкий
Кожевников закончил играть после развала СССР( ну если не считать его возвращения в КС в 37лет) При этом он несколько сезонов сыграл в Европе( и довольно хорошо). Упрекать его в том что он не поехал в НХЛ , а закончил карьеру, глупо. Теперь по Ткачёву. Он хороший игрок, но он уже играл в НХЛ и не потянул. Кто-нибудь всерьёз верит, что он может вернуться и навести шороху в лиге, как Радулов или Ничушкин? Его максимум это нижние звенья. Но в такой игре он не преуспеет и через год- два мытарств он вернётся.
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Болельщик МГ
Ничего не понял, но очень интересно
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Кеша
Весна время обострений . «Наш наполовину», блин. Ткачев играет на команду и уж совсем не думает красиво это или нет. У него такой яркий стиль. А обыграть словами можно как -угодно . Ткачев уже играл в ЛК , как и во многих других клубах по одному сезону. Только , сам Ткачев знает сможет или нет , хочет или нет.
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alklimov2018
Странно спрашивать Кожевникова о советском стиле. Поэтому он и не раскрыл себя полностью, потому что ленился на льду и не имел представления, что в хоккее приходится вкалывать на общий успех.
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Bytakha
Полусоветский стиль - это как полусладкое из КБ
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dosatuy
Ответ Антон Фёдоров
Просто Ткачёв не подходит или не тянет НХЛ, 100℅. Пусть играет в Омске за вменяемые деньги)
Прямо в точку сказал
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