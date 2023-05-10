Александр Кожевников: «Ткачев старается играть красиво, что-то придумывает, рисует. У него полусоветский стиль, но для НХЛ он не подходит»

Александр Кожевников считает, что стиль Владимира Ткачева не подходит для НХЛ.

– Как оцениваете шансы Ткачева заиграть в НХЛ?

– Никак. Мне очень нравится этот форвард, у него полусоветский стиль, но для НХЛ он не подходит.

– Что это значит – полусоветский?

– Ткачев старается играть красиво, все время что-то придумывает, рисует. Если бы еще давал стабильный командный результат, вел за собой, то был бы нашей, советской школой, которая по максимуму ценилась и в НХЛ А так он наш – лишь наполовину, – сказал двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

Форвард «Авангарда» Ткачев склоняется к продолжению карьеры в НХЛ. У игрока есть несколько предложений («СЭ»)