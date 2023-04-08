«Авангард» отказался от назначения Вайсфельда генменеджером («СЭ»)
«Авангард» отказался от назначения Леонида Вайсфельда на пост генменеджера
Как сообщает «Спорт-Экспресс», руководство омского клуба Фонбет Чемпионата КХЛ после длительных переговоров решило не назначать специалиста на пост генерального менеджера.
Ранее Вайсфельд был генменеджером новокузнецкого «Металлурга», «Лады», «Атланта», «Автомобилиста» и «Салавата Юлаева».
это не переговоры . Я вообще сомневаюсь , что его кто -либо пригласит.
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А что хотели сказать этим, будто много в Омске клубов, куда мог прийти Вайсфельд :)