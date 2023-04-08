«Авангард» отказался от назначения Вайсфельда генменеджером («СЭ»)

«Авангард» отказался от назначения Леонида Вайсфельда на пост генменеджера

Как сообщает «Спорт-Экспресс», руководство омского клуба Фонбет Чемпионата КХЛ после длительных переговоров решило не назначать специалиста на пост генерального менеджера.

Ранее Вайсфельд был генменеджером новокузнецкого «Металлурга», «Лады», «Атланта», «Автомобилиста» и «Салавата Юлаева».