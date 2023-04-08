«Авангард» отказался от назначения Вайсфельда генменеджером («СЭ»)

Теги Авангард Леонид Вайсфельд КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

«Авангард» отказался от назначения Леонида Вайсфельда на пост генменеджера

Как сообщает «Спорт-Экспресс», руководство омского клуба Фонбет Чемпионата КХЛ после длительных переговоров решило не назначать специалиста на пост генерального менеджера.

Ранее Вайсфельд был генменеджером новокузнецкого «Металлурга», «Лады», «Атланта», «Автомобилиста» и «Салавата Юлаева».

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21 комментарий

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Кеша
Ответ Эдуард Тимашев
Замечательный комментатор это Александр Хованов! А поехидничать и похихикать это тот кто вам нравится.
Надо уметь отличать юмор и сарказм от серьезных комментариев .
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Den
На этом еврейчике пробы негде ставить. Крысенышь(
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Vovan 78
Сраменка за Динамо, долго тебе придётся ждать, когда опять купят голубым кубок Гагарина.
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КараТэ
Зачем им генменеджер то? Там басни Крылова всем рулят.Но он понимает,что надо на кого то списывать все поражения и глупости.
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Игорь Климов
Ответ Раменки за Динамо
То есть нам это убожество в роли комментатора ещё сезон терпеть.
А ты чего здесь забыла под этой новостью?
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гилберт
Время Вайса прошло.
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Раменки за Динамо
То есть нам это убожество в роли комментатора ещё сезон терпеть.
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Эдуард Тимашев
Репутация нужна для такой должности чистая)
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Эдуард Тимашев
Ответ Кеша
Конечно, правильно сделали . Иначе , лишили бы нас замечательного комментатора и прогнозиста .
Замечательный комментатор это Александр Хованов! А поехидничать и похихикать это тот кто вам нравится.
+1
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Кеша
Ответ Al561
А зачем тогда с бездарем вести переговоры длительные? Для глума и развлечения?))
Вам лично доложили ? Желание Вайсфельда
это не переговоры . Я вообще сомневаюсь , что его кто -либо пригласит.
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Кеша
Как говорила замечательная Фаина Раневская -«Под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куриная жопа. Так что меньше пафоса, господа».
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RusSh
Ответ Кеша
Вы написали бред . Генменеджер наемный человек и отображает желание владельца клуба . А свою независимость Вайсфельд или кто-либо другой могут на кухне со своей женой проявлять . А чего достиг этот персонаж в других клубах ? В той же Ладе ? Просто он , как менеджер бездарный . Вот в этом дело .
Полностью согласен. Гросс, вот менеджер. СЮ сделали ошибку когда его убрали.
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Al561
Ответ Кеша
Вы написали бред . Генменеджер наемный человек и отображает желание владельца клуба . А свою независимость Вайсфельд или кто-либо другой могут на кухне со своей женой проявлять . А чего достиг этот персонаж в других клубах ? В той же Ладе ? Просто он , как менеджер бездарный . Вот в этом дело .
А зачем тогда с бездарем вести переговоры длительные? Для глума и развлечения?))
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Сергей Орлов
Ответ Mi4eL
Думаю Разин все обьяснил почему Вайсфельд не работает в клубах КХЛ
Разин ляпнул чушь, что характерно для людей небольшого ума.
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Сергей Орлов
Дураки.
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Габорик
... руководство омского клуба Фонбет Чемпионата КХЛ ...
_____________
А что хотели сказать этим, будто много в Омске клубов, куда мог прийти Вайсфельд :)
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Кеша
Ответ Al561
Думаю, Вайсфельд слишком независимый, выдвинул много требований, решили, что с ним не сработаются.
Вы написали бред . Генменеджер наемный человек и отображает желание владельца клуба . А свою независимость Вайсфельд или кто-либо другой могут на кухне со своей женой проявлять . А чего достиг этот персонаж в других клубах ? В той же Ладе ? Просто он , как менеджер бездарный . Вот в этом дело .
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Mi4eL
Ответ Al561
Думаю, Вайсфельд слишком независимый, выдвинул много требований, решили, что с ним не сработаются.
Думаю Разин все обьяснил почему Вайсфельд не работает в клубах КХЛ
+7
-4
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Al561
Думаю, Вайсфельд слишком независимый, выдвинул много требований, решили, что с ним не сработаются.
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Crosby174
Теперь понятно, почему Шевченко расчехлил свой каломет на полную мощь.
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Кеша
Конечно, правильно сделали . Иначе , лишили бы нас замечательного комментатора и прогнозиста .
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