Палат – 4-й игрок из Чехии, набравший 100 очков в плей-офф НХЛ. У него 3+4 в 10 матчах в этом розыгрыше

Ондржей Палат – 4-й игрок из Чехии, набравший 100 очков в плей-офф НХЛ.

32-летний форвард « » набрал 2 (1+1) очка в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (8:4, 1-2).

В его активе 7 (3+4) очков в текущем плей-офф. За карьеру – 101 (51+50) балл в 148 кубковых матчах. Палат дважды выигрывал трофей в составе «Тампы».

В истории только три игрока из набрали больше баллов в матчах плей-офф. Это Яромир Ягр (201 в 208 играх), («Бостон», 128 в 160) и (125 в 162).

Пятое место занимает Давид Пастрняк («Бостон», 79 в 77).