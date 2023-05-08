Палат – 4-й игрок из Чехии, набравший 100 очков в плей-офф НХЛ. У него 3+4 в 10 матчах в этом розыгрыше

Теги рейтинги Нью-Джерси Кубок Стэнли Патрик Элиаш Яромир Ягр Давид Крейчи Сборная Чехии по хоккею НХЛ Ондржей Палат Давид Пастрняк Хоккей

Ондржей Палат – 4-й игрок из Чехии, набравший 100 очков в плей-офф НХЛ.

32-летний форвард «Нью-Джерси» набрал 2 (1+1) очка в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (8:4, 1-2). 

В его активе 7 (3+4) очков в текущем плей-офф. За карьеру – 101 (51+50) балл в 148 кубковых матчах. Палат дважды выигрывал трофей в составе «Тампы». 

В истории НХЛ только три игрока из Чехии набрали больше баллов в матчах плей-офф. Это Яромир Ягр (201 в 208 играх), Давид Крейчи («Бостон», 128 в 160) и Патрик Элиаш (125 в 162). 

Пятое место занимает Давид Пастрняк («Бостон», 79 в 77). 

7 комментариев

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Kanan Jarrus
прошел по ссылке: у ягра 201 очко в 208 игра, у курри 233 в 200, у малкина 180 в 177. у драйза 76 в 45. немецкий монстр
+11
-7
+4
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Себастьян Перейра-Виллаш-Боаш
Трудяга!
+2
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Пользователь заблокирован
Палат: чешский вундеркинд, достойный рекордов и заслуженной славы! 🏒🎖️
+1
0
+1
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VaKon
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Джон Мщузавсех
Ответ VaKon
Комментарий удален модератором
По сравнению с грядущими проблемам Торонты - это сущие пустяки.
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