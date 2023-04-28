Палат – 2-й игрок из Чехии с 50 шайбами в плей-офф НХЛ. У Ягра 78

Ондржей Палат – 2-й игрок из Чехии с 50 шайбами в плей-офф НХЛ.

Форвард « » стал автором победной шайбы в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Рейнджерс» (4:0, 3-2).

В текущем плей-офф в активе 31-летнего игрока стало 3 (2+1) очка в 5 играх. За карьеру – 97 (50+47) баллов в 143 играх.

Среди чешских игроков в истории больше шайб в розыгрышах Кубка Стэнли забросил только (78 в 208).

Далее идут (45 в 162), («Бостон», 42 в 158), Милан Гейдук (34 в 112), Петр Сикора (34 в 133) и Давид Пастрняк («Бостон», 32 в 75).