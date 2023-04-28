Палат – 2-й игрок из Чехии с 50 шайбами в плей-офф НХЛ. У Ягра 78

Теги рейтинги Нью-Джерси Кубок Стэнли Патрик Элиаш Яромир Ягр Милан Гейдук Петр Сикора Давид Крейчи НХЛ Ондржей Палат Давид Пастрняк Хоккей

Ондржей Палат – 2-й игрок из Чехии с 50 шайбами в плей-офф НХЛ.

Форвард «Нью-Джерси» стал автором победной шайбы в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Рейнджерс» (4:0, 3-2). 

В текущем плей-офф в активе 31-летнего игрока стало 3 (2+1) очка в 5 играх. За карьеру – 97 (50+47) баллов в 143 играх. 

Среди чешских игроков в истории НХЛ больше шайб в розыгрышах Кубка Стэнли забросил только Яромир Ягр (78 в 208). 

Далее идут Патрик Элиаш (45 в 162), Давид Крейчи («Бостон», 42 в 158), Милан Гейдук (34 в 112), Петр Сикора (34 в 133) и Давид Пастрняк («Бостон», 32 в 75). 

7 комментариев

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Алексей Челюканов
Ответ RBS
Прекрасный игрок, зря Тампа так с ним в прошлом году, вот сейчас и аукается ей. Удачи Палат!
как "так"? если нет в кармане денег - привяжите к заду веник.
потолок зарплат штука крайне неприятная для команд, которые вот так вырастили игрока в своей системе с самого драфта, а потом просто не могут найти возможность продлить с ним контракт, ибо места под потолком нет
+5
0
+5
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RBS
Прекрасный игрок, зря Тампа так с ним в прошлом году, вот сейчас и аукается ей. Удачи Палат!
+2
-2
0
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Александр Морозов
Ответ Алексей Челюканов
как "так"? если нет в кармане денег - привяжите к заду веник. потолок зарплат штука крайне неприятная для команд, которые вот так вырастили игрока в своей системе с самого драфта, а потом просто не могут найти возможность продлить с ним контракт, ибо места под потолком нет
Ну так сами и загнали себя в тупик, раздавая контракты другим "более важным" игрокам
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Алексей Челюканов
Ответ Александр Морозов
Ну так сами и загнали себя в тупик, раздавая контракты другим "более важным" игрокам
Логичнее было бы отпустить на все четыре стороны Пойнта или Кучерова?
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Александр Морозов
Ответ Алексей Челюканов
Логичнее было бы отпустить на все четыре стороны Пойнта или Кучерова?
Логичее было бы Кучерова оставить самым высокооплачиваемым игроком в команде.
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Алексей Челюканов
Ответ Александр Морозов
Логичее было бы Кучерова оставить самым высокооплачиваемым игроком в команде.
Т.е. отпустить Пойнта и Василевского? Они втроем с Кучеровым одинаково получают - по 9,5. Оставить Кучерова и Палата и отпустить Пойнта и Василевского?
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Александр Морозов
Ответ Алексей Челюканов
Т.е. отпустить Пойнта и Василевского? Они втроем с Кучеровым одинаково получают - по 9,5. Оставить Кучерова и Палата и отпустить Пойнта и Василевского?
т.е. не давать Поинту и Васильевскому контракты уровня Кучерова.
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