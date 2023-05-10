Летанг, Келлер и Стэлок – финалисты на приз за верность хоккею

Стала известна тройка финалистов на приз «Билл Мастертон Трофи».

Это награда, ежегодно вручаемая хоккеисту , проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею.

Больше всего голосов от членов профессиональной Ассоциации хоккейных журналистов получили форвард «Аризоны» , защитник « » и вратарь «Чикаго» .

24-летний Келлер в конце марта прошлого года получил перелом ноги, но за полгода успел восстановиться к регулярке-2022/23. В минувшем сезоне он провел все 82 матча, побив личные рекорды по голам (37), передачам (49) и очкам (86). Таким образом, Келлер повторил рекорд «Койотов» за сезон после переезда в Аризону, установленный Китом Ткачаком (86 баллов в сезоне-1996/97).

36-летний Летанг в прошедшем чемпионате в течение четырех недель пережил инсульт (второй за карьеру) и смерть отца. В 64 матчах сезона он набрал 41 (12+29) очко и вошел в топ-10 среди защитников по среднему игровому времени (24:51 за матч).

35-летний Стэлок два года назад после ковида переболел миокардитом, из-за чего в позапрошлом сезоне провел за «Сан-Хосе» лишь один матч. В чемпионате-2022/23 голкипер сыграл за «Чикаго» в 27 матчах, пропуская в среднем 3,01 гола за игру, процент отраженных бросков – 90,8.

В прошлом сезоне приз «Билл Мастертон Трофи» получил Кэри Прайс.