Летанг, Келлер и Стэлок – финалисты на приз за верность хоккею

Теги рейтинги Питтсбург Чикаго Аризона Крис Летанг НХЛ Алекс Стэлок Клейтон Келлер Хоккей

Стала известна тройка финалистов на приз «Билл Мастертон Трофи».

Это награда, ежегодно вручаемая хоккеисту НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею.

Больше всего голосов от членов профессиональной Ассоциации хоккейных журналистов получили форвард «Аризоны» Клейтон Келлер, защитник «Питтсбурга» Крис Летанг и вратарь «Чикаго» Алекс Стэлок.

24-летний Келлер в конце марта прошлого года получил перелом ноги, но за полгода успел восстановиться к регулярке-2022/23. В минувшем сезоне он провел все 82 матча, побив личные рекорды по голам (37), передачам (49) и очкам (86). Таким образом, Келлер повторил рекорд «Койотов» за сезон после переезда в Аризону, установленный Китом Ткачаком (86 баллов в сезоне-1996/97).

36-летний Летанг в прошедшем чемпионате в течение четырех недель пережил инсульт (второй за карьеру) и смерть отца. В 64 матчах сезона он набрал 41 (12+29) очко и вошел в топ-10 среди защитников по среднему игровому времени (24:51 за матч).

35-летний Стэлок два года назад после ковида переболел миокардитом, из-за чего в позапрошлом сезоне провел за «Сан-Хосе» лишь один матч. В чемпионате-2022/23 голкипер сыграл за «Чикаго» в 27 матчах, пропуская в среднем 3,01 гола за игру, процент отраженных бросков – 90,8.

В прошлом сезоне приз «Билл Мастертон Трофи» получил Кэри Прайс.

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10 комментариев

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SeRgE23
Летанг должен выиграть
+21
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Maxim Shumov
Летанг
+8
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Namaste_88
Келлер в 24 уже претендент на этот трофей?🤔
+4
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Rialto 82
Летанг однозначно должен выиграть
+5
-1
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Артём Коковихин
Интересно через сезон если Ландескуг продолжит карьеру, будет ли он номинирован или получит приз ,, За верность хоккею,,. А так здоровья Габриэлю.
+3
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ferdinand #5
тоже считаю, что Летанг фаворит.
жаль, что Кныжов не попал в финальную тройку, его история тоже заслуживает внимания - https://www.sports.ru/tribuna/blogs/ferdinand5/3131658.html
+2
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VintDV
Крис достоин этой награды.
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АРХАТ
Ответ Namaste_88
Келлер в 24 уже претендент на этот трофей?🤔
Фил Кессел в 19-й лет эту награду брал!
+2
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TX
Тангера нельзя не отметить, у него же не первый инсульт.
+1
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Namaste_88
Ответ АРХАТ
Фил Кессел в 19-й лет эту награду брал!
И? Это по вашему мнению нормально? Человек только начал карьеру, а его на ряду с ветеранами номинируют на почётный трофей.
0
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