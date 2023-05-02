Грубауэр о победе «Сиэтла» над «Колорадо» в серии: «Привет всем, кто списывал нас со счетов в начале сезона»

Теги Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Филипп Грубауэр Сиэтл Хоккей

Филипп Грубауэр считает победу в серии над «Колорадо» ответом критикам «Сиэтла».

Дебютант плей-офф «Кракен» выбил действующего чемпиона «Эвеланш» в первом раунде Кубка Стэнли (4-3, 2:1 в седьмом матче). 

Немецкий вратарь отразил 33 броска своей бывшей команды из 34 в решающей игре. 

«Невероятное событие. Оно много значит для команды и клуба в целом. Передаю привет всем тем людям, кто списывал нас со счетов в начале сезона или вообще с самого начала.

Победа в серии – это большое достижение, но мы весь сезон доказывали, что можем играть с лучшими и побеждать их. Если посмотреть на наши игры с «Колорадо» в регулярке, то они были равными и напряженными.

Никто в нашей команде не думал, что они пройдут нас в четырех играх», – сказал Грубауэр

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2 комментария

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Демид Котов
За Сиэтл с самого основания! Хорошо провели серию!
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DmitryT
Ответ Демид Котов
За Сиэтл с самого основания! Хорошо провели серию!
Да, выиграли прошлого чемпиона,посмотрим смогут ли дальше выигрывать?!
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