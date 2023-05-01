Рантанен о вылете «Колорадо» в 1-м раунде: «Мы разочарованы. В 7-м матче играли лучше «Сиэтла», но иногда это не имеет значения»
Микко Рантанен высказался о вылете «Колорадо» в 1-м раунде плей-офф НХЛ.
«Эвеланш» выбыли из розыгрыша Кубка Стэнли, уступив «Сиэтлу» в седьмом матче серии первого раунда (1:2, 3-4).
Клуб из Денвера, являвшийся действующим чемпионом, проиграл дебютанту плей-офф.
«Мы очень разочарованы, особенно с учетом того, как сыграли сегодня. Чувствую, что мы выложились полностью.
Играли лучше, чем они, но иногда в хоккее это не имеет значения. Их вратарь [Филипп Грубауэр] хорошо играл, мы не смогли забросить еще одну шайбу.
Мы разочарованы таким окончанием сезона, разумеется», – сказал форвард «Колорадо», набравший в серии 10 (7+3) очков.
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