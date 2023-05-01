Рантанен о вылете «Колорадо» в 1-м раунде: «Мы разочарованы. В 7-м матче играли лучше «Сиэтла», но иногда это не имеет значения»

Микко Рантанен высказался о вылете «Колорадо» в 1-м раунде плей-офф НХЛ.

«Эвеланш» выбыли из розыгрыша Кубка Стэнли, уступив « » в седьмом матче серии первого раунда (1:2, 3-4).

Клуб из Денвера, являвшийся действующим чемпионом, проиграл дебютанту плей-офф.

«Мы очень разочарованы, особенно с учетом того, как сыграли сегодня. Чувствую, что мы выложились полностью.

Играли лучше, чем они, но иногда в хоккее это не имеет значения. Их вратарь [ ] хорошо играл, мы не смогли забросить еще одну шайбу.

Мы разочарованы таким окончанием сезона, разумеется», – сказал форвард « », набравший в серии 10 (7+3) очков.