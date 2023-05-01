Рантанен о вылете «Колорадо» в 1-м раунде: «Мы разочарованы. В 7-м матче играли лучше «Сиэтла», но иногда это не имеет значения»

Теги Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Филипп Грубауэр Сиэтл Микко Рантанен Хоккей

Микко Рантанен высказался о вылете «Колорадо» в 1-м раунде плей-офф НХЛ.

«Эвеланш» выбыли из розыгрыша Кубка Стэнли, уступив «Сиэтлу» в седьмом матче серии первого раунда (1:2, 3-4). 

Клуб из Денвера, являвшийся действующим чемпионом, проиграл дебютанту плей-офф. 

«Мы очень разочарованы, особенно с учетом того, как сыграли сегодня. Чувствую, что мы выложились полностью.

Играли лучше, чем они, но иногда в хоккее это не имеет значения. Их вратарь [Филипп Грубауэр] хорошо играл, мы не смогли забросить еще одну шайбу.

Мы разочарованы таким окончанием сезона, разумеется», – сказал форвард «Колорадо», набравший в серии 10 (7+3) очков. 

2 комментария

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Сергей Орлов
Не лучше.
+3
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+3
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АРХАТ
Закинуть семь 7 шайб и вылететь уже в первом раунде очень обидно. Мог побить личный рекорд - нужно было закинуть всего одну
0
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