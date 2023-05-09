Дыбленко о том, в чем фишка ЦСКА: «Здесь психологически устойчивые люди. Когда много пропускаем, не паникуем. Гнем свою линию»

Ярослав Дыбленко отметил, что в ЦСКА играют психологически устойчивые хоккеисты.

– В чем фишка этого ЦСКА? За счет чего команда умеет вытаскивать матчи и серии, когда кажется, что ей уже не спастись?

– Здесь психологически устойчивые люди. Не разваливаемся как команда. Когда много пропускаем, не паникуем, стабильно играем, продолжаем действовать так же, как до этого. Гнем свою линию и добиваемся своего.

– Всего второй раз в карьере в возрасте под 30 лет вы оказались в топ-клубе. Понимали, что это может быть последним шансом на трофей?

– Я хотел и мечтал его выиграть. И тут все в раздевалке мечтали. Не важно, что многие ребята до этого уже выигрывали . Они хотели еще выиграть. И сохранили эти эмоции. Вот так все совпало у нас.

– Найдете мотивацию на поход за новым Кубком Гагарина?

– Конечно. Ребята же нашли. Почему я не могу следовать их примеру? – сказал защитник ЦСКА Дыбленко.