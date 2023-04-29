Карнаухов, Светлаков, Шарыченков и еще 5 игроков ЦСКА стали трехкратными обладателями Кубка Гагарина

Восемь хоккеистов ЦСКА стали трехкратными обладателями Кубка Гагарина.

Московская команда обыграла «Ак Барс» (3:2) в седьмом матче финальной серии и выиграла титул.

8 игроков и 3 тренера стали трехкратными обладателями Кубка Гагарина:

, , Павел Карнаухов, Константин Окулов, Андрей Светлаков, , , Александр Шарыченков; Сергей Федоров (два как главный тренер, один – как руководитель), Равиль Якубов (тренер), Сергей Наумов (тренер).



12 хоккеистов и 3 тренера «армейцев» стали двукратными обладателями Кубка Гагарина:

Адам Рейдеборн, Виталий Абрамов, Владимир Грудинин, Матвей Гуськов, Даррен Дитц, Владислав Каменев, Максим Мамин, Тахир Мингачев, Семен Панкратов, Владислав Провольнев, Артем Сергеев и Максим Соркин; Владимир Чебатуркин (тренер), Хассан Саид (тренер) и Владислав Брызгалов (тренер).



Первый Кубок Гагарина завоевали 9 игроков и 1 тренер:

Фредрик Клаэссон, Кристиан Ярош, Василий Дронык, Роман Калиниченко, Николай Макаров, Прохор Полтапов, Всеволод Скотников, Ярослав Дыбленко, Владимир Брюквин; Игорь Кравчук (тренер).