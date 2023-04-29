Карнаухов, Светлаков, Шарыченков и еще 5 игроков ЦСКА стали трехкратными обладателями Кубка Гагарина

Теги ЦСКА Владимир Чебатуркин Сергей Федоров Равиль Якубов КХЛ Кубок Гагарина Сергей Наумов Сергей Плотников Никита Нестеров Александр Шарыченков Игорь Кравчук Артем Сергеев Михаил Григоренко Фредрик Клаэссон Антон Слепышев Владимир Брюквин Ярослав Дыбленко Максим Мамин Владислав Каменев Константин Окулов Кристиан Ярош Виталий Абрамов Павел Карнаухов Андрей Светлаков Владислав Провольнев Даррен Дитц Семен Панкратов Максим Соркин Всеволод Скотников Адам Рейдеборн Тахир Мингачев Матвей Гуськов Прохор Полтапов Роман Калиниченко Николай Макаров Владимир Грудинин Василий Дронык Хоккей

Восемь хоккеистов ЦСКА стали трехкратными обладателями Кубка Гагарина.

Московская команда обыграла «Ак Барс» (3:2) в седьмом матче финальной серии и выиграла титул.

8 игроков и 3 тренера ЦСКА стали трехкратными обладателями Кубка Гагарина:

Никита Нестеров, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Константин Окулов, Андрей Светлаков, Антон Слепышев, Сергей Плотников, Александр Шарыченков; Сергей Федоров (два как главный тренер, один – как руководитель), Равиль Якубов (тренер), Сергей Наумов (тренер).
 
12 хоккеистов и 3 тренера «армейцев» стали двукратными обладателями Кубка Гагарина:

Адам Рейдеборн, Виталий Абрамов, Владимир Грудинин, Матвей Гуськов, Даррен Дитц, Владислав Каменев, Максим Мамин, Тахир Мингачев, Семен Панкратов, Владислав Провольнев, Артем Сергеев и Максим Соркин; Владимир Чебатуркин (тренер), Хассан Саид (тренер) и Владислав Брызгалов (тренер).
 
Первый Кубок Гагарина завоевали 9 игроков и 1 тренер:

Фредрик Клаэссон, Кристиан Ярош, Василий Дронык, Роман Калиниченко, Николай Макаров, Прохор Полтапов, Всеволод Скотников, Ярослав Дыбленко, Владимир Брюквин; Игорь Кравчук (тренер).

8 комментариев

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вован63
Всех с победой👍🏆🏆🏆мы трёхкратные!
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Олег Мохов
змс этим господам
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Vagner01
Ответ *BG*
Все игроки, ТШ, персонал, службы ЦСКА - красавцы! Когда брали Дица, многие смеялись над его наглухо отрицательным показателем "плюс-минус". А он в ЦСКА показывает отличную игру и забросил золотую шайбу. От Адама Рейдеборна отказался Ак Барс, а он, начиная с серии с Локомотивом, выдал просто классную игру. Парни, вы - лучшие!!!
Самые лучшие! Короли льда! Еще раз с победой браток! УРА!!! Сегодня ещё и в футбол победили! Наш день!
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*BG*
Все игроки, ТШ, персонал, службы ЦСКА - красавцы!
Когда брали Дица, многие смеялись над его наглухо отрицательным показателем "плюс-минус". А он в ЦСКА показывает отличную игру и забросил золотую шайбу. От Адама Рейдеборна отказался Ак Барс, а он, начиная с серии с Локомотивом, выдал просто классную игру. Парни, вы - лучшие!!!
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Раменки за Динамо
Причём Шарыченков, находясь не на первых ролях, завоёвывал КГ, помимо ЦСКА, в составе АкБарса и московского Динамо.
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Азамат Шакиров
Шарик все кубки на скамейке взял🤣🤣🤣
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Сидни Кросби 2
Ответ Раменки за Динамо
Причём Шарыченков, находясь не на первых ролях, завоёвывал КГ, помимо ЦСКА, в составе АкБарса и московского Динамо.
Он всё кубки на лавочке заработал )
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Новый Орлеан
Ответ Сидни Кросби 2
Он всё кубки на лавочке заработал )
Талисман однако.
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