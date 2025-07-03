Ткачев о недопуске России на ОИ-2026: «Спортсмены – заложники ситуации. Тут от нас ничего не зависит. Мы лишились этого турнира, и это очень неприятно осознавать»
Владимир Ткачев высказался о ситуации с недопуском России на Олимпиаду.
Ранее было подтверждено, что сборная Франции заменит команду России на Олимпиаде-2026.
– Вы успели сыграть за сборную России на Олимпиаде в 2022-м. Обидно за ребят, которые в этом году лишились такой возможности?
– Тут от нас ничего не зависит. Мы, спортсмены, заложники этой ситуации. Лишились этого турнира, и это очень неприятно осознавать.
– Политика выходит на первый план?
– Я не знаю, что выходит на первый план. Мы как спортсмены просто не участвуем в таком соревновании, а для нас это важный этап.
К сожалению, пока что мы без международных турниров, – сказал нападающий «Сибири» Владимир Ткачев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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