Ткачев о недопуске России на ОИ-2026: «Спортсмены – заложники ситуации. Тут от нас ничего не зависит. Мы лишились этого турнира, и это очень неприятно осознавать»

Владимир Ткачев высказался о ситуации с недопуском России на Олимпиаду.

Ранее было подтверждено, что сборная Франции заменит команду России на Олимпиаде-2026.

– Вы успели сыграть за сборную России на Олимпиаде в 2022-м. Обидно за ребят, которые в этом году лишились такой возможности?

– Тут от нас ничего не зависит. Мы, спортсмены, заложники этой ситуации. Лишились этого турнира, и это очень неприятно осознавать.

– Политика выходит на первый план?

– Я не знаю, что выходит на первый план. Мы как спортсмены просто не участвуем в таком соревновании, а для нас это важный этап.

К сожалению, пока что мы без международных турниров, – сказал нападающий «Сибири » Владимир Ткачев .