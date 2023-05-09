Дыбленко об исламе: «Шел к этому около трех лет, много факторов повлияло. Читаю Коран. Пост не соблюдал только в плей-офф, это не есть хорошо»
Защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко рассказал о своем решении принять ислам.
Хоккеист сообщил, что стал мусульманином шесть лет назад.
– Как вы вообще пришли к тому, чтобы принять такое вероисповедание?
– Трудно назвать точный момент и конкретный эпизод. Вот пришел к этому и все. Решение было взрослое, взвешенное. Много факторов повлияло. Просто это не объяснить. Не было такого, что проснулся и решил. Был долгий процесс – шел к этому около трех лет. Долго осознавал себя в этом направлении.
– А когда это случилось?
– Уже давно – шесть лет назад.
– Читаете Коран?
– Коран да, читаю. Пятиразовую молитву соблюдаю.
– А пост не соблюдаете в связи со своими большими нагрузками в хоккее?
– Почему, соблюдаю. Не соблюдал только сейчас в ходе плей-офф. И хочу сказать, чтобы никто примеру моему не следовал. Это не есть хорошо, что я так сделал. Я все понимаю... Просто многие люди подумают, что если ему так можно, то и я сделаю так.
– А соблюдение всех постов вообще возможно, когда играешь в хоккей на таком уровне?
– Я думаю, что да, – сказал Дыбленко.
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