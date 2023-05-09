Дыбленко об исламе: «Шел к этому около трех лет, много факторов повлияло. Читаю Коран. Пост не соблюдал только в плей-офф, это не есть хорошо»

Защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко рассказал о своем решении принять ислам.

Хоккеист сообщил, что стал мусульманином шесть лет назад.

– Как вы вообще пришли к тому, чтобы принять такое вероисповедание?

– Трудно назвать точный момент и конкретный эпизод. Вот пришел к этому и все. Решение было взрослое, взвешенное. Много факторов повлияло. Просто это не объяснить. Не было такого, что проснулся и решил. Был долгий процесс – шел к этому около трех лет. Долго осознавал себя в этом направлении.

– А когда это случилось?

– Уже давно – шесть лет назад.

– Читаете Коран?

– Коран да, читаю. Пятиразовую молитву соблюдаю.

– А пост не соблюдаете в связи со своими большими нагрузками в хоккее?

– Почему, соблюдаю. Не соблюдал только сейчас в ходе плей-офф. И хочу сказать, чтобы никто примеру моему не следовал. Это не есть хорошо, что я так сделал. Я все понимаю... Просто многие люди подумают, что если ему так можно, то и я сделаю так.

– А соблюдение всех постов вообще возможно, когда играешь в хоккей на таком уровне?

– Я думаю, что да, – сказал .