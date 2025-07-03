Илья Ковальчук: «Только Овечкину решать, будет ли он дожимать тысячу. Мне кажется, минувший сезон его только раззадорил. Ажиотаж, что получилось побить рекорд, семья счастлива, сыновья растут»

Илья Ковальчук высказался о том, что Овечкин может забить 1000 голов в НХЛ.

6 апреля капитан «Вашингтона » Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов.

– У Овечкина остался последний год контракта в «Вашингтоне». Надо ли ему играть дальше в НХЛ, пока не забьет 1000 голов за карьеру? Павел Дацюк пошутил: «Пока Ови этого не сделает, пусть в Россию не возвращается».

– Я пока не видел Ови. Когда он прилетел в Россию, я летал на финал Лиги чемпионов по футболу. А потом Саша улетел на отдых в Турцию. Вернется, и мы обязательно пообщаемся.

Это только Овечкину решать, будет ли он дожимать эту тысячу. Мне кажется, что минувший сезон его только раззадорил. Ажиотаж, что получилось побить снайперский рекорд, семья счастлива, сыновья растут. Это же круто, когда дети могут ходить на матчи и смотреть, как играет отец. Такое дорогого стоит.

Потом мы можем рассказывать много баек. Но когда сыновья, Серега и Илюха, приезжают на стадион и видят, как их батя получает шайбу, а потом вбивает ее в одно касание в ворота – это воспоминание на всю жизнь, – сказал олимпийский чемпион Илья Ковальчук .